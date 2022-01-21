桃園千年肖楠巨木慘遭肢解 檢起訴山老鼠10人求重刑

桃園復興山區有大量肖楠珍貴樹種，李姓男子組山老鼠集團與華陵在地8人合作，命他們徒步入深山大肆盜伐，多棵千年肖楠巨木慘遭肢解，鋸成塊狀背運下山至藝品店銷贓；檢警日前破獲，從上游抄到下游，逮捕李等10人聲押9人獲准，痛斥宛如盜伐產銷供應鏈，偵結依森林法起訴10人。

檢警調查，李姓主嫌（56歲）專責收受盜採的肖楠珍貴樹種並負責銷贓，和桃園復興華陵地區在地人合作，指揮張姓（50歲）、2名曾姓（38歲、45歲）、4名胡姓（42歲、44歲、50歲、51歲），及羅姓（40歲）等8人，專挑大溪事業區第36-41國有林班地盜採林木。

檢方查出，張等8名復興區在地人多為同村親戚、鄰居，在這起山老鼠集團中擔任砍伐、背工角色，從去年2月至7月間各自持鏈鋸進入深山，鎖定肖楠木大肆肢解、切鋸成數塊，再由以背架人工運送方式步行數公里下山。

而負責砍伐、背運的8人，入山盜採單人可背運近40公斤的木材，並在台7線連接產業道路一帶和李碰面，或是直接開車到李男位於大溪區的工廠變賣，李則用每公斤200元至400元不等收贓，背工每次來回銷贓一次大約可拿到8000元至1萬2000元不等酬勞。

直到去年7月29日，李男早上8點多開小貨車剛收受一批盜採的肖楠木準備下山，途經台7線34.5公里時被警方攔查，當場在他車上扣得3塊重達130公斤的肖楠木，並有電鋸、登山背架等作案工具，並發現李轉賣給新北三峽的藝品店，由張姓負責人（78歲）收受贓物。

全案經桃園地檢署民生兼國土、醫療專組檢察官陳寧君指揮保七總隊，去年9月兵分3路搜索，前後先抄掉下游的三峽藝品店、再搜索李男位於大溪廠房，最後逮捕8名背工，共起獲肖楠、扁柏227件，重達1萬1147.375公斤，估計山價2002萬7393元，另扣下堆高機、挖土機，鏈鋸等器材。

李男起初經檢方交保，但他致電給張姓背工串證，跟他說「自己會擔下來」，要他對檢察官說扣案的肖楠木是去溪邊撿來的；檢方隨後再將李、8名背工聲押獲准，訊時10名被告避重就輕，但有警方蒐證影片、手機基地台位置出現在國有林地一帶為證。

檢方指出，我國森林佔國土59％，具國土保安、水土保持及生態多樣，李等10人為謀私利分別上山盜伐、載運銷售，經營工廠收贓，形成「盜伐國家森林產銷供應鏈」，嚴重損害一級珍貴稀有木；又林區廣大，林務查緝人力不足。