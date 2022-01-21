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13年後遭控性侵 男纏訟3年多逆轉獲判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

4年多前，具軍人身分的吳姓男子在台南市安平區夜店見門口有名女子已泥醉，撿屍後帶往摩鐵性侵得逞，吳男被判4年定讞。然而，法院審理期間，受害女子向社工吐露她升高中時曾遭性侵往事，追出陳姓男子涉嫌重大，一、二審陳均被判有罪，經上訴最高法院撤銷後發回更審，台南高分院認證據不足，改判陳男無罪，不得上訴。

檢警調查，2005年暑假6、7月間晚上，該女當年年僅15歲，與陳男在黃姓友人家中飲酒後，她不勝酒力跌倒撞到額頭，陳男借口帶她先行返家為由，以機車載到住處房間內強行性交得逞，結束後將她載回其住處巷口後，即自行離去。

當年的少女因家庭及學業因素壓抑情緒並未提告，直至2017年10月間再次發生遭性侵事件，經社工輔導後，隔年7月間向警方提告後而查獲。一審認他成年人故意對少年強制性交罪判4年10月、二審改判4年，陳男上訴最高法院。

最高院認女子主訴遭吳男性侵，經診所評估、診斷罹患創傷後壓力症候群等症狀，另她在診療中曾提及過往遭遇過類似事件，但治療目標設定協助個案面對當前事件，從中復原，並未深入探索過去相關事件細節。既非本案，診所對於其評估、診斷及治療，似與本案無涉。

同時，陳男始終否認對於女子性侵害，縱認所持辯詞不予採信，仍須有相當補強證據證明其犯行，認證據不足，撤銷原判決後，發回台南高分院更審。

台南高分院合議庭認為，該女雖於偵、審時多次指稱遭陳男強制性交，然而，在無其他補強證據的情形下，很難單憑告訴人指述，即認定陳男有強制性交犯行，撤銷原判決，改判無罪。

台南高分院合議庭認為，該女雖於偵、審時多次指稱遭陳男強制性交，但在無其他補強證據的情形下，很難單憑告訴人指述，即認定陳男有強制性交犯行，改判無罪。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認為，該女雖於偵、審時多次指稱遭陳男強制性交，但在無其他補強證據的情形下，很難單憑告訴人指述，即認定陳男有強制性交犯行，改判無罪。圖／本報資料照

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