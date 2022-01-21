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羈押期滿 太魯閣號被告李義祥60萬元交保可返家過年

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

去年4月2日發生的太魯閣號撞車出軌案，造成49死、200多人輕重傷。被告李義祥、華文好審判中羈押已滿9個月，依照刑事訴訟法規定必須釋放，花蓮地院今天開羈押庭，檢方當庭聲請對兩名被告具保、施以電子監控，法官裁准，李義祥以60萬元交保，可以回家過年，華文好責付律師，兩人都須戴電子腳鐐接受監控。

李義祥、華文好在去年4月事發後即遭羈押，去年10月花蓮地方法院法官因為當時已開過3次審理庭，相關證人交互詰問完畢，裁定李義祥60萬元交保，外籍移工華文好（阿好）責付，兩人辦完相關程序後獲釋，但花蓮地檢署不服向花蓮高分院提出抗告，高分院裁定檢方抗告有理，撤銷地院裁定，兩人短暫獲幾天自由後又回籠。

李義祥、華文好這次羈押期限將滿，花蓮地院今天下午再次召開羈押庭。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，李義祥、華文好審判中被羈押超過9個月（第一次3個月，再延長羈押3次各2個月），依照刑事訴訟法規定，羈押期限已滿，法官依法只能釋放。

為避免被告2人逃亡，檢察官林于湄當庭向法院聲請對被告2人具保、限制出境，同時施以接電子監控，以掌握被告2人具體行蹤。法官因此諭知李義祥具保60萬元、華文好責付律師，兩人都須限制住居、限制出境出海、戴電子腳鐐監控8個月。

太魯閣號被告李義祥羈押期滿，法官裁定60萬元交保，限制住居及出境出海、並戴電子腳鐐監控。圖／報系資料照片
太魯閣號被告李義祥羈押期滿，法官裁定60萬元交保，限制住居及出境出海、並戴電子腳鐐監控。圖／報系資料照片
太魯閣號被告華文好羈押期滿，法官裁定責付律師，限制住居及出境出海、並戴電子腳鐐監控。圖／報系資料照片
太魯閣號被告華文好羈押期滿，法官裁定責付律師，限制住居及出境出海、並戴電子腳鐐監控。圖／報系資料照片

李義祥 花蓮 刑事訴訟 太魯閣

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