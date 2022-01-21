嘉縣議員邱銀海涉貪遭羈押 1月24日前100萬交保

嘉義縣議員邱銀海涉嫌非法掩埋事業廢棄物及詐領助理費，去年11月間遭檢方聲押獲准；嘉義地方法院昨天審酌被告坦承犯行，裁定以100萬元交保，期限至24日，今天仍在押。圖／聯合報系資料照 嘉義縣議員邱銀海涉嫌非法掩埋事業廢棄物及詐領助理費，去年11月間遭檢方聲押獲准；嘉義地方法院昨天審酌被告坦承犯行，裁定以100萬元交保，期限至24日，今天仍在押。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天接受中央社記者訪問表示，被告邱銀海已坦承犯行，無與證人勾串之虞，法官審酌被告犯後態度及其有固定住居所、須處理其事業以償還犯罪所得，因此，昨天裁定被告提出保證金新台幣100萬元後，准予停止羈押。

洪裕翔指出，被告提出100萬元期限至1月24日中午12時，停止羈押後，須按時向檢察官報到，且不得騷擾證人，並限制出境出海。如屆時未能具保，延長羈押2個月，但解除禁見。截至今天下午3時，被告仍羈押在嘉義看守所。

檢警因懷疑邱銀海在中埔鄉深坑村一處所承租的農地涉嫌非法掩埋廢棄物，去年11月23日持搜索票前往其住家等處所執行搜索，檢警並在邱銀海住家查獲28顆制式霰彈槍子彈，並沒有發現槍枝，另檢警同時在深坑村這一處農地開挖，發現有大量磚瓦等事業廢棄物。

另外，檢方、廉政署幹員發現邱銀海自2018年擔任嘉義縣議員後，疑似透過其女兒邱女等人擔任人頭助理，涉嫌從中詐領助理費用117萬元，同日也分別在其住處、嘉義縣議會休息室等處查扣相關文書等物證。

邱銀海涉及貪污治罪條例、違反廢棄物清理法等罪嫌，檢方去年11月24日複訊後，依有逃亡、串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。