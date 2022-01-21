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太魯閣案開庭 工人證稱台鐵官員縱容李義祥違法施工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮地方法院今天開庭審理，李義祥的工人高姓證人證稱事發前一天，親耳聽到台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益告訴李義祥「你要做就做，我當作沒看到」，證實台鐵人員縱容違法趕工，潘矢口否認，李義祥則是含糊其詞。

去年4月2日發生在花蓮的408列次太魯閣號撞車出軌案，造成49人死亡、200多人受傷。因涉及被告眾多、罪行不一，花蓮地方法院持續開庭審理，今天就台鐵唯一被起訴的潘堂益被控過失致死、偽造文書、公務員登載不實罪嫌部分審理，12名被害人家屬、被害人團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君、律師陳孟秀等列席旁聽。

法官傳喚高姓證人、李義祥及潘堂益當庭對質，高姓證人是李的員工，負責鋼骨安裝工程。高證稱，3月31日深夜進入事發工地施工，聽到潘跟李商量4月2日連假是否施工，一直到隔天凌晨5時要下班休息時，他與李、潘在工地貨櫃屋前，聽到潘用台語告訴李「你要做就做，我當作沒看到」，沒多久李就問他「有空嗎，明天（2日）要不要來做？」

李義祥供詞反覆，一度承認曾向潘堂益報告要趕工，又稱依「日曆天」施工，並非假日趕工。潘堂益則是全盤否認，強調絕無此事，認為指控太不公平，他也打出悲情牌，說此事發生後自己承受龐大壓力，看身心科長期服藥；潘的律師質問高「你和他們（潘、李）距離有多近？」高回2公尺，律師再逼問「有用尺量嗎?」，讓旁聽的王薇君氣得大罵拍桌離開。

開庭結束後，王薇君代表家屬表示，感謝高姓證人願意出來作證，證明潘堂益明知李要偷趕工，仍縱容此事，她也批評李義祥在庭上一直說「日曆天」的概念，企圖脫罪，根本就是「說謊」的概念。

罹難者家屬也不滿說，事情發生後，天天做惡夢睡不好，「潘堂益壓力有比我大嗎?」直指台鐵管理鬆散，才是這件災難的起因。

律師陳孟秀表示，從高姓證人的證述，清楚知道潘堂益容任李義祥在禁止施工日，也就是事發的4月2日施工，責任很明確。

至於台鐵昨天聲明已於26位罹難者家屬達成和解，將代位提出民事求償。陳孟秀說，家屬對於台鐵獨漏自己的員工潘堂益，相當費解也不能接受，也希望台鐵定期向家屬報告訴訟進度，不要每一次得透過媒體報導才能知道。

對此，台鐵表示，進行司法程序本局無回應。

太魯閣號被告潘堂益（中）。圖／報系資料照片
太魯閣號被告潘堂益（中）。圖／報系資料照片
「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，代表家屬感謝高姓證人願意出面，證實潘堂益對李義祥假日偷趕工事先知情。記者王燕華／攝影
「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，代表家屬感謝高姓證人願意出面，證實潘堂益對李義祥假日偷趕工事先知情。記者王燕華／攝影
太魯閣號被告李義祥。圖／報系資料照片
太魯閣號被告李義祥。圖／報系資料照片
太魯閣號撞車出軌造成重大死傷，花蓮地方法院今天繼續開庭審理。圖／報系資料照片
太魯閣號撞車出軌造成重大死傷，花蓮地方法院今天繼續開庭審理。圖／報系資料照片

李義祥 台鐵 律師 太魯閣

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