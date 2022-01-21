男法官控妻兒挪用千萬存款、騙房產 打官司結果出爐

智慧財產及商業法院曾姓法官指控妻子擅自挪用他帳戶中千萬存款，並以節稅為由誘騙他把房產送給兒子，提告妻子、兒子求償1032萬餘元，將房地移轉登記給他，台北地方法院判曾敗訴，妻兒免還千萬和房地，可上訴。

曾姓法官另提離婚訴訟，一審判准離婚，案件上訴二審審理中。

曾指出，他和妻子結婚多年，工作所得都交給妻子支付家庭生活費用，帳戶存摺、印章、金融卡和、密碼和網路銀行帳戶密碼也是由妻子管理；妻子2012至2017年間多次變更密碼，並挪用他的存款轉匯到兒子的戶頭，金額高達1032萬餘元。他發現存款被挪用，緊急變更密碼，還被妻兒施暴，強迫告知密碼。

他指控，他名下有一筆繼承而來的房地，妻子謊稱有節稅需求，他名下不能持有其他房產，否則無法享有一生一次的節稅優惠，害他將房地贈與兒子；然而，兒子接受後，還對他施暴、抓下體、丟瓷器杯碗害電視螢幕破裂等，提告請求妻兒返還1032萬餘元，並移轉房地登記。

妻子抗辯，她2017年10月下旬經曾囑託轉帳99萬元給兒子，才知道銀行帳戶密碼，先前根本不知道丈夫的網路銀行帳號密碼；又丈夫為了供兒子結婚、購物、留學基金，分年轉贈兒子200萬元還節省稅款。

妻兒指出，曾每年都需要申報財產，必能知悉帳戶餘額變化、款項流向，不可能未經他同意匯款，歷經多年而無爭議；再者，妻子多年前出售房地時，就因代書緣錯失一生一次的優惠稅率，還因此打官司，曾當時也有參與訴訟，顯然知道她不能再用優惠稅率。

法院認為，根據相關匯款、房地資料，認定曾的帳戶共有1032萬餘元轉入兒子帳戶，兒子也確實取得贈與的房地，但曾沒有提出證據證明有把帳戶印鑑、存摺、密碼等交給妻子，難認款項是妻子擅自挪用，且曾提出的照片，也看不出妻兒施暴，僅看出物品破損。

判決指出，曾身為法官，每年需要申報財產，可以查核自己及妻子名下帳戶存款總額，而由曾帳戶轉出金額不小，實已接近甚至超過曾整年薪資所得，但曾多年未追究爭執，認定他知悉款項流向。