3天內2度酒駕逆向撞死騎士 酒測值0.93下場判5年6月

桃園潘姓男子曾2度酒駕被抓，但他不知警惕再犯，在餐廳喝到醉醺醺開貨車回家，途中逆向撞飛迎面而來的吳姓騎士，害他全身骨折慘死，潘酒測值更高達0.93；法院更發現，潘這次撞死人前2天才酒駕被逮，但他毫無緊覺最終釀成悲劇，依酒駕致人於死罪判他5年6月，可上訴。

檢警調查，潘男2020年9月1日和朋友在竹圍漁港的餐廳喝酒，下午3點多沒等酒氣消退就開1輛小客貨車要回家，途中因飲酒操控能力下降，貿然跨越行車分向線，逆向行駛至對向車道，結果吳姓男子騎機車迎面而來閃避不及撞上，全身多處骨折送醫不治。

潘男案發後留在現場，但卻沒向警方表明自己是肇事者，後來經調閱監視器發現，並到潘男住家將他帶回派出所調查，經酒測呼氣值達每公升0.93毫克。

檢方偵訊、法院審理時潘男均坦承不諱，法院再勘驗監視器，發現潘當時開車已經跨越道路中央畫設的行車分向線，而逆向行駛到對向車道上，並隨即撞上吳男的機車，可見潘逆向行車明確，其過失行為和吳男死亡間具有相當因果關係。

而潘的辯護人主張，潘男犯後坦承，已經和死者家屬和解，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，但法院認為，潘男在2020年7月14日、8月30日都曾酒駕被查獲，可見他在這次案發前2個月，就已經兩度酒駕被逮，第二次甚至在案發前2日剛發生，卻不知警惕再犯。

法院認為，潘這次又因酒駕反應力下降，造成吳男家屬慟失家人，酒測值還高達0.93，惡性非輕，難認有何可憫恕之處，不予減刑，依酒駕致人於死罪判潘5年6月。