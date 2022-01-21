不滿被要求出院 男涉持5把刀追趕護理長遭判刑3月

曾擔任過理髮師的陳姓男子因不滿護理長要求他出院，竟涉嫌手持金屬刀、刨刀、剪刀等5把刀返回病房威嚇，護理長倉皇逃至大廳，警方獲報將陳男帶回偵辦。陳男辯稱是要找對方理論，拿刀只是要嚇她；嘉義地院依違反醫療法，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

據悉，事件發生於去年11月3日下午，陳男不滿在嘉義市某醫院住院期間因攜帶電子菸違反醫院規範，被馮姓護理長要求出院，涉嫌對馮女恫稱「你們走路要小心，給我注意一點」等語，隨後回家拿金屬刀1把、刨刀1把及剪刀3把，返回加護病房內，持金屬刀指向馮女，並不斷走近，馮女見狀倉皇逃離到一樓大廳，陳男返回病房內繼續對其他護理醫護人員咆哮、揮舞金屬刀，直到警方據報將陳男以現行犯逮捕，並在他身上起出5把刀械，帶回偵辦。

陳男坦承持金屬刀並追逐馮女至加護病房門口，但矢口否認有任何妨害執行醫療業務及恐嚇的犯行；辯稱是叫馮女騎車騎慢一點，因為當時很憤怒，只是要找對方理論，他不承認恐嚇及妨害醫療業務。