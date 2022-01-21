林穎孟挨批「議會慣老闆」 向5名前助理求償380萬元

台北市議員林穎孟不滿助理指控她挪用勞健保保費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「台女」等語，林穎孟告前辦公室主任吳香君、林家宇和3名前助理妨害名譽，檢方處分不起訴；民事部分，林穎孟提告求償要求5人共賠償380萬元，並登報道歉。

林穎孟庭中表示，「請法院明察秋毫，還我清白」；她受訪指出，勞動部不當勞動裁決委員會去年已明文指出，吳香君等5人爆料內容與事實不符，她認為相關內容仍繼續造成自己名譽損害，才提出告訴，主要是希望5人道歉，讓社會大眾知道他們所述與事實不符，希望5人對自己的行為負責，向她道歉。

林家宇受訪說，他們提出的內容都有完整錄音、錄影佐證，檢方不起訴書也指明他們所述有憑有據，林穎孟仍用勞動裁決「部分」結果說自己清白。然而，勞動部也出來打臉過了，說明委員會沒有對他們爆料內容做出裁決，林穎孟還是堅持說裁決還她清白。

他說，5人已經離職超過一年時間，林穎孟還向他們追殺，求償380萬元，認為林穎孟態度很不負責任，應承認錯誤、重新出發就好，不要再透過民事求償來證明自己的清白，他們提出內容都是有證據的，必要時會提供錄影錄音讓大眾檢視。

林家宇、吳香君等5人向媒體投訴林穎孟詐領助理費、挪用助理勞健保保費，連助理想請生理假還需提出憑證等，5人陸續被林穎孟解雇並提告。檢方認為，助理指控非全無所本，處分5人不起訴。林穎孟日前收到處分書，將聲請再議。

民事部分，林穎孟要求5人連帶賠償200萬元，林家宇、吳香君應連帶給付150萬元，另歐陽姓助理應賠償30萬元。台北地院今開庭，雙方皆親自出庭。

林穎孟委任律師指出，媒體報導消息來源來自林家宇等5人，檢方不起訴處分書和勞動裁決書中，5人也承認相互討論後，推由林家宇向媒體爆料，其中指控林穎孟「假面甜心」、「議會慣老闆」、「選前一套，選後一套的政客」、「我的老闆是個草包加低能，專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」、「這不是低能是什麼」。

律師指出，5人的爆料已讓外界誤認林穎孟涉及貪汙，且勞動裁決也認定5人指控不符事實，但他們至今仍說是為保護合法勞工利益，行為不具正當性，並聲請當庭勘驗影片。