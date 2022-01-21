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開名車輾壓前妻和現任老公 他還咆哮拿手機拍下慘狀！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

呂姓男子2020年恐嚇前妻「家暴令有辦法保護你24小時嗎」，再開價值逾300萬元的奧迪Q7逆向衝撞、輾壓前妻與現任丈夫，送醫撿回一命，最高法院依家暴人未遂罪判刑5年8月定讞。

呂犯違反家暴令、恐嚇部分，一、二審皆判刑3月，得易科罰金，因不得上訴第三審而定讞。

判決指出，呂2020年被法院裁定核發保護令，要求他不得騷擾前妻，他接獲警方通知後，先打電話恐嚇前妻，「家暴令哩去家暴令啦，家暴令有辦法保護你24小時嗎」、「讓你在高雄吃不下、住不下」，又傳某人躺在病床、插鼻胃管的照片，註記「人不犯我，我不犯人，人若犯我，雖遠必誅」等語。

呂自認和前妻間有債務糾紛，心生不滿，2020年12月13日晚間6時許，見前妻和現任丈夫步行欲返回住處，竟開車加速逆向衝撞2人，更不顧2人倒地，倒車再度輾壓，導致前妻骨盆挫傷、骨折、頭部和腳步多處傷勢，現任丈夫當場昏迷，送醫撿回一命。

呂犯案後下車，不斷對哀號中的前妻辱罵，拿手機拍下前妻的慘狀，事後他和路人皆打電話報案。他否認有殺人犯意，供稱為了攔下前妻討論債務問題，才開車衝撞，頂多只有傷害故意，又因車子底盤過熱怕燙傷2人，才再度移動車子。

法院勘驗現場的監視器畫面，確認呂當時車速並非平緩，也沒有刻意煞停車輛，呂明知衝撞、輾壓前妻等2人容易造成死亡，卻執意為之，極度漠視2人的生命安全，認定有不確定殺人故意。

判決指出，呂下車後仍對前妻咆哮、拿手機拍照，態度囂張，視人命如草芥，法紀觀念薄弱，且至今未尋求和前妻2人和解，又飾詞狡辯，犯後態度不佳。

高雄高分院二審依家暴殺人未遂罪判呂5年8月徒刑，案件上訴，最高法院認為認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回確定。

示意圖／ingimage
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家暴 恐嚇 殺人

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