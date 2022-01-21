混陸製口罩卻標「Made in TAIWAN」 加利負責人林明進遭判5月

新北市八里區加利口罩公司負責人林明進涉嫌輸入大陸製口罩，混充入國家徵用的實名制醫用口罩，士林地檢署依詐欺、藥事法起訴，另又發現林明進去年進口大陸口罩共6萬9570片，口罩皆標示「MADE IN TAIWAN」，有產地不實情事，另依虛偽標記商品原產國罪起訴。

針對林明進的虛偽標記商品原產國罪犯行，士林地方法院今天審結，判他有期徒刑5月，可易科罰金。

至於他遭起訴的詐欺、藥事法案。士檢指出，一般醫用口罩原料為「熔噴不織布」，林明進涉嫌以低於市價價格取得「熔噴不織布」共9792公斤，用來繳交每日19萬片的定額徵用口罩產量，但林未將「熔噴不織布」製成口罩，反而涉嫌拿從大陸輸入的非醫用口罩，部分混充繳給實名制徵用口罩，部分賣給一般客戶。