快訊

高雄一家三口染疫爸疑登國際貨輪感染 驚傳又5同事感染

學測首次改數學A 考生喊難！題目偏長需時間閱讀 疫情入題考快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

混陸製口罩卻標「Made in TAIWAN」 加利負責人林明進遭判5月

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新北市八里區加利口罩公司負責人林明進涉嫌輸入大陸製口罩，混充入國家徵用的實名制醫用口罩，士林地檢署依詐欺、藥事法起訴，另又發現林明進去年進口大陸口罩共6萬9570片，口罩皆標示「MADE IN TAIWAN」，有產地不實情事，另依虛偽標記商品原產國罪起訴。

針對林明進的虛偽標記商品原產國罪犯行，士林地方法院今天審結，判他有期徒刑5月，可易科罰金。

至於他遭起訴的詐欺、藥事法案。士檢指出，一般醫用口罩原料為「熔噴不織布」，林明進涉嫌以低於市價價格取得「熔噴不織布」共9792公斤，用來繳交每日19萬片的定額徵用口罩產量，但林未將「熔噴不織布」製成口罩，反而涉嫌拿從大陸輸入的非醫用口罩，部分混充繳給實名制徵用口罩，部分賣給一般客戶。

檢方計算，林明進交付國家隊口罩共395萬6千片，每片2.7元，共1068萬1200元；從大陸輸入口罩467萬8千片，每片市售價格5元，共2339萬元；不法所得共計3407萬1200元。此案仍在審理中。

加利科技公司負責人林明進。圖／本報資料照片
加利科技公司負責人林明進。圖／本報資料照片

口罩 林明進

延伸閱讀

【udn閱讀‧愛書任務】《書上設計展2021》抽限量設計書及口罩！

學測今登場 考場防疫如臨大敵

拜登大手筆發放N95口罩！美產能有限 恐先仰賴大陸進口

【免費報名】2022數位醫療應用 未來健康趨勢

相關新聞

曾讓柯文哲氣瘋 貴子坑溫泉井「隱蔽」2官商逆轉無罪

貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明遭檢舉私挖溫泉井，要求台北市政府產發局股長陳相伯製作不實會勘紀錄，讓「新井混充舊井」，取得開...

國家隊口罩混陸製口罩案 加利負責人林明進遭判5月

新北市八里區加利口罩公司負責人林明進涉嫌輸入大陸製口罩，混充入國家徵用的實名制醫用口罩，士林地檢署依詐欺、藥事法起訴，經...

外商副總裁電腦藏15.8G性愛影片 老婆崩潰求償2210萬元

曾任職某銀行副總裁的林姓男子被妻子發現電腦內有和其他女子嘿咻的15.8G的性愛影片，還有女子疑在意識不清狀況下被偷拍，宛...

開名車輾壓前妻和現任老公 他還咆哮拿手機拍下慘狀！

呂姓男子2020年恐嚇前妻「家暴令有辦法保護你24小時嗎」，再開價值逾300萬元的奧迪Q7逆向衝撞、輾壓前妻與現任丈夫，...

不滿小狗隨地便溺 翁砍傷鄰居飼主殺人未遂送辦

苗栗縣卓蘭鎮年近90歲的詹姓老翁，不滿鄰居飼養的小狗常在住家前大小便，持刀前往飼主家中理論，並砍傷林姓婦人，林婦送醫後幸...

高雄男比特犬未牽繩猛撲柴犬 害柴犬飼主頭部摔傷挨告

高雄陳姓男子飼養1隻比特犬及泰皇犬，遛狗時，卻因未牽繩與無任何安全防護措施，放任肆意奔跑，竟撲向他人飼養的柴犬，還造成對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。