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混陸製口罩卻標「Made in TAIWAN」 加利負責人林明進遭判5月
新北市八里區加利口罩公司負責人林明進涉嫌輸入大陸製口罩，混充入國家徵用的實名制醫用口罩，士林地檢署依詐欺、藥事法起訴，另又發現林明進去年進口大陸口罩共6萬9570片，口罩皆標示「MADE IN TAIWAN」，有產地不實情事，另依虛偽標記商品原產國罪起訴。
針對林明進的虛偽標記商品原產國罪犯行，士林地方法院今天審結，判他有期徒刑5月，可易科罰金。
至於他遭起訴的詐欺、藥事法案。士檢指出，一般醫用口罩原料為「熔噴不織布」，林明進涉嫌以低於市價價格取得「熔噴不織布」共9792公斤，用來繳交每日19萬片的定額徵用口罩產量，但林未將「熔噴不織布」製成口罩，反而涉嫌拿從大陸輸入的非醫用口罩，部分混充繳給實名制徵用口罩，部分賣給一般客戶。
檢方計算，林明進交付國家隊口罩共395萬6千片，每片2.7元，共1068萬1200元；從大陸輸入口罩467萬8千片，每片市售價格5元，共2339萬元；不法所得共計3407萬1200元。此案仍在審理中。
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