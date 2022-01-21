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不滿小狗隨地便溺 翁砍傷鄰居飼主殺人未遂送辦

中央社 / 苗栗縣21日電

苗栗老翁不滿鄰居飼養的小狗常在住家前大小便，持刀前往飼主家中理論，並砍傷一名婦人。 示意圖，非文中狗。
苗栗老翁不滿鄰居飼養的小狗常在住家前大小便，持刀前往飼主家中理論，並砍傷一名婦人。 示意圖，非文中狗。
苗栗縣卓蘭鎮年近90歲的詹姓老翁，不滿鄰居飼養的小狗常在住家前大小便，持刀前往飼主家中理論，並砍傷林姓婦人，林婦送醫後幸無生命危險；老翁遭依殺人未遂罪嫌送辦。

苗栗縣警察局大湖分局卓蘭分駐所所長楊秉學今天接受媒體聯訪表示，這起案件發生在19日晚間，因接獲民眾通報指稱有男子持刀傷人，凶嫌仍在現場，隨即派遣多名員警前往，發現詹姓老翁身上沾滿血跡，另外一名林姓婦女身上有多處刀傷。

警方調查，88歲詹姓老翁與林姓婦人為鄰居關係，林女所飼養的小狗經常跑到詹翁住家門口及附近便溺，兩人多次為此爭執，這一次詹翁在外套內藏著一把水果刀，前往林女家中理論，一時氣憤難平，拿出刀械作勢攻擊，林女見狀連忙抓住老翁的手制止，兩人從屋內拉扯到屋外，過程中林女臉部、背部以及手臂，分別遭砍傷。

附近鄰居聽聞呼救聲，趕緊衝上前制止，並搶下水果刀，所幸林女經送醫救治，並進行縫合手術，目前已無生命危險，住院治療中；詹翁則當場遭員警逮捕，依殺人未遂罪嫌移送苗栗地檢署偵辦後，以新台幣5萬元交保。

殺人 苗栗縣

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