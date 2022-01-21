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殯葬業男欠罰鍰27萬 台北分署勸繳辦分期

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

從事殯葬業的喻姓男子拒絕接受酒精濃度測試檢定，遭裁罰18萬元，連同交通違規罰鍰，累計欠27萬元；行政執行署台北分署派員至他工作處所查訪，以電話勸說喻的母親，喻母昨天日到場幫兒子辦理分期繳納。

喻於2020年8月17日凌晨開車行經台北市信義區松壽路16巷口時，遭員警攔檢、因拒絕接受酒精濃度測試檢定，除遭吊銷駕駛執照外，交通事件裁決所並依法裁罰他18萬元。

喻申請分18期付款，但僅繳納1期未續繳，2021年6月移送台北分署執行。

此外，喻另因超速、違規停車、未繳停車費等違規，再遭交通事件裁決所開出131張罰單，累計滯納金額高達27萬元，台分署受理通知喻繳款，並扣押存款，但執行無著。

台北分署後來發現喻在市立第二殯儀館附近的生命公司工作，本月10日派員查訪，聯絡到喻的母親接聽，喻母承諾近日會處理滯納的罰鍰。

喻母昨天到台北分署表示，兒子目前從事殯葬業務工作，收入不穩定，沒有能力一次清償，但有誠意繳納，請求准予辦理分期，願意當兒子的保證人，執行人員審酌喻的資力，核准喻可分18期繳納，喻母並當場繳納第一期款期1萬5000元。

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