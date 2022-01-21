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高雄男比特犬未牽繩猛撲柴犬 害柴犬飼主頭部摔傷挨告
高雄陳姓男子飼養1隻比特犬及泰皇犬，遛狗時，卻因未牽繩與無任何安全防護措施，放任肆意奔跑，竟撲向他人飼養的柴犬，還造成對方跌倒頭部摔傷；事後飼主提告傷害，地院將陳男依過失傷害罪，處拘役35天，得易科罰金。
判決指出，陳男飼養1隻比特犬及泰皇犬，前年8月3日下午5時45分，將飼養的犬隻放於高雄市茄萣區莒光路肆意奔跑，且未有任何安全防護措施，豈料看到一名李姓女子牽著柴犬在遛狗，竟遭陳的比特犬撲倒。
過程中，李女為保護自己飼養的柴犬，試圖將狗拉開，卻不慎跌倒導致頭部鈍傷、右側上肢及雙膝擦挫傷、右側上臂表淺性撕裂傷、頭暈、急性壓力反應。
當下李女報警處理，事後向陳男提告，警詢、偵訊及審理期間，陳男皆坦承犯行，卻未能與達成和解或彌補對方損害。
地院審酌，陳男未善盡飼主責任，採取適當防護措施，導致比特犬衝往攻擊其他路人飼養的犬隻，導致飼主摔傷；地院將他依過失傷害罪，處拘役35天，得易科罰金。
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