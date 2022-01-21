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影／盧秀燕針對買地說 委請律師控告李順涼誹謗

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市長盧秀燕針對追分國小前校長李順涼19日在寶島聯播網表示，「聽說中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」，今天上午盧市長及她先生廖述嘉委請律師王俊文到台中檢署按鈴控告李順涼涉嫌誹謗，王俊文表示「李校長的言論與事實不符，子虛烏有，無論是盧市長或她的先生都沒有與校長所講的那樣事，都沒有」，遞狀後由內勤檢察官受理。

媒體詢問盧市長為何來提告，律師王俊文表示「盧市長立刻提告，是為了捍衛名譽，這些謠言與事實真相很清楚，希望司法還給盧市長及家人公道，同時提醒用影射含血噴人的人，不要隨便造謠」。

媒體又詢問「這塊地與盧市長有沒有關係？」，律師王俊文回稱「沒有、沒有，李校長的言論與事實完全不符，子虛烏有，無論是盧市長或她先生都沒有與李校長所講的那樣事，都沒有」。

台中市長盧秀燕針對前中市追分國小校長李順涼，在寶島聯播網表示「聽說中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」，盧市長今天上午委請律師王俊文到台中檢署按鈴控告李順涼涉嫌誹謗，由內勤檢察官受理。記者白錫鏗／攝影
台中市長盧秀燕針對前中市追分國小校長李順涼，在寶島聯播網表示「聽說中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」，盧市長今天上午委請律師王俊文到台中檢署按鈴控告李順涼涉嫌誹謗，由內勤檢察官受理。記者白錫鏗／攝影

律師 中捷 盧秀燕

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