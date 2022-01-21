宜蘭三星某公司竄改雞蛋效期 檢調查獲170箱過期散蛋

雞蛋產量近期下跌，各地供應量吃緊，市售價格持續漲。宜蘭三星某公司竟意圖欺騙，涉嫌竄改雞蛋效期，銷往市場牟取不法利益。宜蘭地檢署獲報後，指揮宜蘭縣調查站偵辦，昨天搜索該公司，查獲170箱逾期的散裝雞蛋，傳喚林姓負責人等5人到案，訊後依涉嫌對商品虛偽標記、詐欺取財等罪嫌，諭知2萬元至4萬元不等交保候傳。

受到氣候溫差、疫情等影響，雞蛋產量跌，然而市場需求上升，價格持續上漲。三星鄉一間公司涉以撕換標、重新製標竄改溯源QR code標記的方式，變造過期或即期雞蛋原登載的保鮮日期，並銷往市場牟利。

宜蘭地檢署本署獲報後，分案指派檢察官黃明正指揮宜蘭縣調查站偵辦。 經向法院聲請搜索票獲准，宜蘭縣調查站昨天會同縣府衛生局到該該公司搜索，發現170箱已經過保鮮日期的散裝雞蛋，同時傳喚林姓負責人等5名嫌疑人、證人到案說明。

檢方認為，5人涉嫌刑法第255條第1項對商品虛偽標記、第339條第1項詐欺取財等罪嫌，諭知以新2萬元至4萬元不等交保候傳，同時指揮繼續追查改標雞蛋的流向。