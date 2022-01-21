快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭三星某公司竄改雞蛋效期 檢調查獲170箱過期散蛋

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

雞蛋產量近期下跌，各地供應量吃緊，市售價格持續漲。宜蘭三星某公司竟意圖欺騙，涉嫌竄改雞蛋效期，銷往市場牟取不法利益。宜蘭地檢署獲報後，指揮宜蘭縣調查站偵辦，昨天搜索該公司，查獲170箱逾期的散裝雞蛋，傳喚林姓負責人等5人到案，訊後依涉嫌對商品虛偽標記、詐欺取財等罪嫌，諭知2萬元至4萬元不等交保候傳。

受到氣候溫差、疫情等影響，雞蛋產量跌，然而市場需求上升，價格持續上漲。三星鄉一間公司涉以撕換標、重新製標竄改溯源QR code標記的方式，變造過期或即期雞蛋原登載的保鮮日期，並銷往市場牟利。

宜蘭地檢署本署獲報後，分案指派檢察官黃明正指揮宜蘭縣調查站偵辦。 經向法院聲請搜索票獲准，宜蘭縣調查站昨天會同縣府衛生局到該該公司搜索，發現170箱已經過保鮮日期的散裝雞蛋，同時傳喚林姓負責人等5名嫌疑人、證人到案說明。

檢方認為，5人涉嫌刑法第255條第1項對商品虛偽標記、第339條第1項詐欺取財等罪嫌，諭知以新2萬元至4萬元不等交保候傳，同時指揮繼續追查改標雞蛋的流向。

宜蘭地檢署表示，農曆年關將近，宜檢將結合轄內警調、衛生單位為民眾食品安全把關，也呼籲業者應秉商業道德，切勿為牟利而以身試法。

宜蘭地檢署指揮宜蘭縣調站，昨日搜索宜蘭三星某公司，查獲170箱過期散蛋。記者林佳彣／攝影
宜蘭地檢署指揮宜蘭縣調站，昨日搜索宜蘭三星某公司，查獲170箱過期散蛋。記者林佳彣／攝影

雞蛋 宜蘭 衛生局

延伸閱讀

東北季風加南方雲系 宜蘭等5縣市豪雨大雨特報

海外連線／楊采妮疫情當新手媽被療癒 想帶家人去宜蘭

時力宜蘭黨部喊話縣府 捉蛇回歸專業、消防設備升級

大雨特報！ 基隆、新北、宜蘭3縣市有局部大雨機率

相關新聞

太魯閣號事故 台鐵偕26罹難者家屬 提民事訴訟

去年四月台鐵太魯閣號事故奪走四十九條人命。台鐵局昨說，已跟廿九位家屬和解，並與其中廿六名罹難者家屬，共同向花蓮地院提起民...

管理員告贏北市府 討回10萬退休金

台北市地下停車場管理員陳姓男子長期值大夜班，退休後發現夜點費未列入工資計算退休金，提告要求北市停管處給付十萬餘元。台北地...

外商副總裁電腦藏15.8G性愛影片 老婆崩潰求償2210萬元

曾任職某銀行副總裁的林姓男子被妻子發現電腦內有和其他女子嘿咻的15.8G的性愛影片，還有女子疑在意識不清狀況下被偷拍，宛...

涉協助三總牙醫詐領健保 梵谷美學院長100萬元交保

三軍總醫院牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付、還拿牙材商回扣遭檢方收押，調查局桃園市調查處發現，三總口腔贋復科主治...

涉虐死自閉院生 教養院3員工被訴

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院照料自閉症李姓男院生，被控在他情緒躁動時毆打、綑綁拘禁，引發腦部出血等傷勢致死。苗栗地檢署調查...

高雄男比特犬未牽繩猛撲柴犬 害柴犬飼主頭部摔傷挨告

高雄陳姓男子飼養1隻比特犬及泰皇犬，遛狗時，卻因未牽繩與無任何安全防護措施，放任肆意奔跑，竟撲向他人飼養的柴犬，還造成對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。