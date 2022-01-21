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藏身果園、民宅職業賭場 屏警分別突襲共逮43人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

農曆春節將至，招攬賭客上門、抽頭營利的職業賭場又開始活躍，屏東縣警局前天在鹽埔鄉一處偏僻果園鐵皮工寮破獲天九牌職業賭場，查獲簡姓主嫌及賭客共26人，查扣抽頭金及賭資共71萬餘元；屏東警分局昨天凌晨1時破獲藏身在屏東市忠孝路段民宅內的大型天九牌職業賭場，逮捕吳姓莊家及賭客共17人，分依賭博罪和違反社會秩序維護法裁罰。

屏東縣警局日前獲報鹽埔鄉有職業賭場出沒，查訪後掌握賭場位置，近日蒐證後向屏東地院聲請搜索票，19日見時機成熟，由警察局督察科會同保安隊及交通隊前往偏僻果園，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲天九牌（俗稱紙盅）職業性賭場。

屏東警分局獲報屏東市忠孝路一處民宅內疑似有人以「天九牌」從事賭博行為，警方埋伏蒐證於20日成立專案小組持搜索票前往查緝，現場查獲吳姓主持人及賭客共17人，查扣天九牌1副、骰子、監視器主機、螢幕、鏡頭及賭金13萬7710元等證物。

「111年度加強重要節日安全維護工作」將於1月24日起跑，縣警局長劉印宮說，不論春節或平日，都不容許非法賭博行為，強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生之其他社會治安事件；另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關110檢舉，以利查緝。

屏東縣警局破獲藏身鹽埔鄉偏僻果園工寮的職業賭場，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒。記者潘欣中／翻攝場。
屏東縣警局破獲藏身鹽埔鄉偏僻果園工寮的職業賭場，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒。記者潘欣中／翻攝場。
屏東縣警局破獲藏身鹽埔鄉偏僻果園工寮的職業賭場，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒。記者潘欣中／翻攝場。
屏東縣警局破獲藏身鹽埔鄉偏僻果園工寮的職業賭場，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒。記者潘欣中／翻攝場。
屏東警分局在屏東市忠孝路一處民宅內查獲「天九牌」職業賭場，現場查獲吳姓主持人及賭客共17人。記者潘欣中／翻攝
屏東警分局在屏東市忠孝路一處民宅內查獲「天九牌」職業賭場，現場查獲吳姓主持人及賭客共17人。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 賭場 賭博

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