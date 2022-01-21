快訊

高雄一家三口群聚案 目前111名接觸者檢驗結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爺爺上次猥褻孫女獲緩刑 這次法官不輕饒判8月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

阿雄（化名）是小蘋的爺爺，2019年小蘋（化名）要參加學校運動會，但手機遭姑姑沒收，向爺爺借用手機，阿雄要求她必須親吻她的嘴唇，才願意告訴手機密碼，趁機猥褻小蘋，被害人向學校老師反映，經校方通報，阿雄坦承犯行，台中地院依猥褻罪將他判刑8月。可上訴。

合議庭審酌，阿雄曾猥褻小蘋，法院於2016年將他判刑2年，緩刑3年確定，但他不知悔改，身為被害女童的爺爺，不思對於年幼被害人善加對待，妥適照顧，竟為滿足個人性慾，猥褻被害女童，侵害孫女的身體自主權，影響孫女人格發展，判刑8月。

至於被害女童另稱，她在1樓書桌前面玩，爺爺突然從後面伸手隔著褲子撫摸她大腿約10分鐘；以及在客廳放A片給她看，爺爺先隔著褲子撫摸她下體，後來也有伸進去褲子裡摸。法官認罪嫌不足，這部分判阿雄無罪。

判決書指出，2019年11月8日晚上，因小蘋次日要參加學校運動會，但她的手機被姑姑沒收，無手機可使用，因而向爺爺借用手機，阿雄要求小蘋必須親吻他嘴唇，才願意將手機密碼告知小蘋 ，經小蘋同意後，阿雄遂親吻她嘴唇、躺在沙發上撫摸她臀部，並壓著她臀部在他下體磨蹭，小蘋向學校老師反映，經學校通報，阿雄坦承犯行。

阿雄（化名）是小蘋的爺爺，小蘋向爺爺借手機，阿雄趁機猥褻小蘋，台中地院依猥褻罪將他判刑8月。可上訴。圖／本報資料照
阿雄（化名）是小蘋的爺爺，小蘋向爺爺借手機，阿雄趁機猥褻小蘋，台中地院依猥褻罪將他判刑8月。可上訴。圖／本報資料照

猥褻

延伸閱讀

裝針孔偷拍全家人洗澡 法院：洗澡非猥褻行為 判無罪

保證各睡各的不會碰她 他食言在摩鐵性侵判4年

夫在醫院值班休息室嘿咻 妻向女護理師求償獲賠

復康巴士司機猥褻女病患 辯給錢才摸胸部重判4年

相關新聞

太魯閣號事故 台鐵偕26罹難者家屬 提民事訴訟

去年四月台鐵太魯閣號事故奪走四十九條人命。台鐵局昨說，已跟廿九位家屬和解，並與其中廿六名罹難者家屬，共同向花蓮地院提起民...

管理員告贏北市府 討回10萬退休金

台北市地下停車場管理員陳姓男子長期值大夜班，退休後發現夜點費未列入工資計算退休金，提告要求北市停管處給付十萬餘元。台北地...

涉協助三總牙醫詐領健保 梵谷美學院長100萬元交保

三軍總醫院牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付、還拿牙材商回扣遭檢方收押，調查局桃園市調查處發現，三總口腔贋復科主治...

涉虐死自閉院生 教養院3員工被訴

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院照料自閉症李姓男院生，被控在他情緒躁動時毆打、綑綁拘禁，引發腦部出血等傷勢致死。苗栗地檢署調查...

爺爺上次猥褻孫女獲緩刑 這次法官不輕饒判8月

阿雄（化名）是小蘋的爺爺，2019年小蘋（化名）要參加學校運動會，但手機遭姑姑沒收，向爺爺借用手機，阿雄要求她必須親吻她...

自救會告偽造文書 坤輿：2度不起訴

苗栗縣坤輿事廢掩埋場開發案風波續燒，立委陳椒華、賴香伶昨陪同反坤輿自救會到苗栗地檢署按鈴申告，指興辦事業計畫書刻意低報開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。