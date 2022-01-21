爺爺上次猥褻孫女獲緩刑 這次法官不輕饒判8月

阿雄（化名）是小蘋的爺爺，2019年小蘋（化名）要參加學校運動會，但手機遭姑姑沒收，向爺爺借用手機，阿雄要求她必須親吻她的嘴唇，才願意告訴手機密碼，趁機猥褻小蘋，被害人向學校老師反映，經校方通報，阿雄坦承犯行，台中地院依猥褻罪將他判刑8月。可上訴。

合議庭審酌，阿雄曾猥褻小蘋，法院於2016年將他判刑2年，緩刑3年確定，但他不知悔改，身為被害女童的爺爺，不思對於年幼被害人善加對待，妥適照顧，竟為滿足個人性慾，猥褻被害女童，侵害孫女的身體自主權，影響孫女人格發展，判刑8月。

至於被害女童另稱，她在1樓書桌前面玩，爺爺突然從後面伸手隔著褲子撫摸她大腿約10分鐘；以及在客廳放A片給她看，爺爺先隔著褲子撫摸她下體，後來也有伸進去褲子裡摸。法官認罪嫌不足，這部分判阿雄無罪。