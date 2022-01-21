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涉協助三總牙醫詐領健保 梵谷美學院長100萬元交保
三軍總醫院牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付、還拿牙材商回扣遭檢方收押，調查局桃園市調查處發現，三總口腔贋復科主治醫師徐允中在用他人名義在「梵谷美學牙醫診所」、「飛悅北大診所」看診，再由診所配合請領健保，昨天發動第四波搜索，約談徐允中、牙材商等多人到案，檢方訊後依詐欺罪命梵谷院長黃國光100萬元交保。
同案約談的飛悅北大診所醫師蕭煜倫100萬元交保，李崇先80萬交保、吳長潔50萬元交保、吳怡蓁10萬元交保，梵谷美學診所職員李旻旭10萬元交保。
李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付詐領上千萬，調查局去年9月搜索約談李男到案，桃園市調查處追查發現，三總口腔顎面外科主任陳元武等人，在擔任牙科部任職期間收受材牙商回扣，一部分挪為個人業績，另部分作為院內「公基金」使用。
檢調陸續搜索約談陳元武、三總口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜、三總植牙部主治醫師謝義興，口腔顎面外科科主任陳元武，口腔贋復科主治醫師王宜斌、周韋廷，口腔診斷科專科住院醫師蕭宇共7人到案，均交保候傳。
李宗益涉與牙材商勾結，長期指定使用該牙材商提供的齒模，再按金額比例索取回扣，檢調提訊在押的李男出庭，懷疑三總牙科部醫師涉集體詐保與收受回扣，部分醫師甚至把浮報索回扣的錢，以「小水庫」概念挪為「公基金」使用。
據調查，李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，為免兼職情事曝光，從2018年開始，就以其他牙醫名義請領健保給付，但向牙材商索賄部分恐有一段時間，許多偽造文書有諸多不明之處。
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