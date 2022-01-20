涉助三總醫師詐健保 梵谷美學牙醫院長漏夜偵訊

三軍總醫院牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付、還拿牙材商回扣遭檢方收押，調查局桃園市調查處發現，三總口腔贋復科主治醫師徐允中在「梵谷美學牙醫診所」、「飛越北大診所」兼差，由診所醫師配合請領健保，今天發動第四波搜索，約談徐允中等人到案，梵谷美學牙醫診所院長黃國光移送北檢漏夜偵訊。

同案約談包括「飛越北大診所」牙醫師蕭煜倫、李崇先、吳怡蓁、吳長潔。

徐允中曾是教育部部定講師，專長是固定假牙、全口假牙、局部假牙、全口整建、植牙贋復，曾任國防醫學院牙醫學系助教。

李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付詐領上千萬，調查局去年9月搜索約談李男到案，桃園市調查處追查發現，三總口腔顎面外科主任陳元武等人，在擔任牙科部任職期間收受材牙商回扣，一部分挪為個人業績，另部分作為院內「公基金」使用。

檢調陸續搜索約談陳元武、三總口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜、三總植牙部主治醫師謝義興，口腔顎面外科科主任陳元武，口腔贋復科主治醫師王宜斌、周韋廷，口腔診斷科專科住院醫師蕭宇到案，均交保候傳。

李宗益涉與牙材商勾結，長期指定使用該牙材商提供的齒模，再按金額比例索取回扣，檢調提訊在押的李男出庭，懷疑三總牙科部醫師涉集體詐保與收受回扣，部分醫師甚至把浮報索回扣的錢，以「小水庫」概念挪為「公基金」使用。