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松山之亂前分局長降調處分於法不合 將回復原官等

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

前松山分局長林志誠。圖／聯合報系資料照
前松山分局長林志誠。圖／聯合報系資料照
去年「松山之亂」提出自願降調同意書後，遭降職處分的前分局長林志誠，由於在警政署作成降調決定前，林志誠就撤回同意書，加上認為他簽署同意書有被脅迫意思，因此去年5月向公務人員保障暨培訓委員會提出覆審，保訓會日前認定原處分於法不合，撤銷原處分，警政署應回復林志誠的員警監四階官等與相當職務。

對於保訓會決定，警政署表示，尊重公務人員保障暨培訓委員會復審決定，並配合台北市政府妥適處理。

去年「松山之亂」發生後，松山分局承受外界極大壓力，林志誠向保訓會指出，警政署去年4月27日13時許，發布他自請處分、請調內勤的新聞，但他是在當天晚間18時及19時許，才繳交調職報告及自願降調同意書，會簽署同意書，是因為警政署透過台北市府給壓力，新聞稿也已發布，他在無法選擇下方才簽具同意書，過程中有受到脅迫所為，4月30日就循人事系統提出報告，撤回自願降調同意書。

根據保訓會釐清時程，發現4月27日當天，台北市警局先將林志誠降為勤務中心主任，警政署同意林志誠調整職務，由台北市政府核定後，由台北市政府4月30日發布派令，5月11日送達生效。

但林志誠在送達生效前，已撤回自願降調同意書，因此保訓會認為，機關首長基於人事指揮監督權限，有權對下屬考評及職務調動。但公務人員向行政機關提出自願降調同意書後，在行政機關作成降調處分並送達發生效力前，一經合法撤回，降調處分就具有瑕疵。

保訓會認為，林志誠的調任在合法送達前，就已提出撤回自願降調同意書，台北市政府沒有考慮此點，就將林志誠調任低一官等的職務，於法未合，原先降調應該撤銷，由原處分機關另外做出適法的處分。

北市

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