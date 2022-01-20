男洽公沒戴口罩被規勸 飆罵公務員三字經判3個月

疫情持續警戒，戴口罩禁令仍未全面鬆綁。趙姓男子到內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站，因未戴口罩入內洽公，趙不滿被規勸竟辱罵助理員「神經病」、「幹X娘」等字眼，曹女提告。新竹地院依侮辱公務員罪處3個月有期徒刑，可易科罰金。

判決指出，趙姓男子去年3月2日上午9時多前往移民署新竹縣服務站洽公，因未戴口罩，該服務站穿著移民署背心的曹姓助理員，依傳染病防治法相關規定提醒好心規勸，趙因不滿曹提醒規勸時語氣，竟當場辱罵神經病、腦筋有問題、幹X娘等字眼。

曹姓助理員遭辱罵後提告趙姓男子，趙偵訊時坦承有口出惡言，但矢口否認有侮辱公務員犯行，還稱自己罵這些話並非針對曹女，這些都是口頭禪，沒侮辱公務員犯意。

法官審理也檢視現場監視錄影光碟，認為趙男是在曹姓助理員提醒規勸戴上口罩後，才口出「神經病」、「腦筋有問題」、「幹你娘」等語，雙方處於對立、爭執狀態下，趙公然口出穢語，表達不滿、責罵之意，顯非屬單純口頭禪，且神經病、腦筋有問題等語，依一般社會通念，屬侮辱誣衊的言語，稱口頭禪為卸責之詞，不足採信。

法官也審酌，趙姓男子未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，卻恣意侮辱依法執行職務公務員，其心態、手段均屬可議，影響社會秩序及公權力之執行，也蔑視公務員執法尊嚴，且對站內助理員名譽產生一定程度之危害。