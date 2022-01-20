快訊

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死刑個案量刑懸殊 最高檢：應訂立完整一致量刑基準

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

最高檢察署今舉辦求處死刑案件認定標準與應有程序研討會，審視我國死刑量刑的正當法律程序問題，期望檢察機關就求處死刑案，有套完整一致的認定標準與程序，並希望司法院或最高法院訂立包含死刑科處標準在內的量刑基準，作為法院科處刑罰的依據，才能有效解決實務上屢為大眾詬病的個案量刑懸殊問題。

檢察總長江惠民指出，死刑是個嚴肅課題，雖然我國目前尚未完全廢除死刑，但因我國早就有漸進式廢除死刑之政策宣示，且已修法把唯一死刑案件都修改為非唯一死刑案件，相較過往，死刑的判決與執行也減少了不少。

但在我國法制仍有死刑的情形下，常可見到檢察官對重大社會矚目案件求處死刑，固然檢察官的求刑僅屬建議，對法院並無絕對拘束力，但卻是檢察官職權行使上的權利，也代表檢察官追訴案件的態度，往往多少會對法院的判決造成一些影響。

檢察官蔡秋明從基本刑事法理角度，討論國內死刑案件是否宜以尚有「教化可能性」作為免除死刑之理由，並藉由特定案件判決，檢討基於間接故意之犯罪行為是否適宜一律豁免死刑判決的實務爭議，對這二個議題採取較為慎重保留的立場，我國仍維持死刑制度，面對廢除死刑的世界潮流，如何順應廢死呼籲，參照美國法律有關死刑量處的規定，提出可適用於我國檢察機關死刑案件考量因素，作為日後訂定死刑案件量刑參考準則。

刑法學者林鈺雄就歐洲廢死經驗及涉外課題發表看法，從林克穎引渡案、西班牙詐騙案台籍嫌犯引渡中國受審，並談到我國死刑刑事裁判要如何實踐兩公約，並舉鄭性澤、彭建源、邱和順、陳昆明等死刑案件與兩公約的關係，最後提出一般案件與國民法官案件的死刑評議與死刑執行的立法展望。

謝煜偉教授則分享日本死刑量刑基準、方針及理由書寫方式，也談到我國國民法官制、定罪與量刑二分、量刑情狀鑑定及科刑辯論與求刑，最後以死刑量刑特殊調查程序之開啟、檢察官就刑罰效果之請求與審判程序中，科刑判決應以檢察官求刑範圍為限等問題作為結語。

檢察官朱朝亮認為，惟有依適用量刑法則，量刑不當之上訴救濟才具有可行性，法院在依法完成全部量刑因素調查，進行量刑評價時，不宜維持傳統判斷模式，應改採三階段論所提的罪刑法定主義建立刑罰框、依罪刑相當原則與公平原則建立責任框、依刑罰目的與刑事政策建立預防框。

檢察總長江惠民。圖／最高檢提供
檢察總長江惠民。圖／最高檢提供

死刑 檢察官 國民法官

延伸閱讀

最高檢辦研討會 期許在求處死刑案有標準程序

逼狠父把小姊弟從15樓扔下 小三不服死刑聘新律師上訴

拒絕網友遭陷害！巴基斯坦女子因「褻瀆神明」遭判死刑

法官踩被害家屬底線 王秉華隨機殺孝子死刑改無期徒刑

相關新聞

放活龍蝦進夾娃娃機被起訴賭博 他因機台年分獲判無罪

31歲陳男把活體龍蝦放進夾娃娃機內，供客人選購，被新北市府經發局查獲，檢方依電子遊戲場業管理條例等罪嫌起訴，但新北地方法...

松山之亂前分局長降調處分於法不合 將回復原官等

去年「松山之亂」提出自願降調同意書後，遭降職處分的前分局長林志誠，由於在警政署作成降調決定前，林志誠就撤回同意書，加上認...

死刑個案量刑懸殊 最高檢：應訂立完整一致量刑基準

最高檢察署今舉辦求處死刑案件認定標準與應有程序研討會，審視我國死刑量刑的正當法律程序問題，期望檢察機關就求處死刑案，有套...

男洽公沒戴口罩被規勸 飆罵公務員三字經判3個月

疫情持續警戒，戴口罩禁令仍未全面鬆綁。趙姓男子到內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站，因未戴口罩入內洽公，趙不滿被規勸竟...

上兵站哨不滿被糾正服儀 扯長官衣領被判刑

陸軍關渡地區指揮部林姓上兵，去年5月不滿士官下士陳姓男子糾正他的服裝儀容，竟當場拉扯陳男衣領致右頸挫傷。士林地方法院認定...

酒駕趴在機車上睡著巧辯「沒正在騎」 公共危險判3月

柯姓男子酒後騎車上路，騎到一半騎不動，人斜倚趴在山路護欄睡著，路人檢舉，他酒測值超標。柯辯，警察查到時他在睡覺，不算犯罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。