死刑個案量刑懸殊 最高檢：應訂立完整一致量刑基準

最高檢察署今舉辦求處死刑案件認定標準與應有程序研討會，審視我國死刑量刑的正當法律程序問題，期望檢察機關就求處死刑案，有套完整一致的認定標準與程序，並希望司法院或最高法院訂立包含死刑科處標準在內的量刑基準，作為法院科處刑罰的依據，才能有效解決實務上屢為大眾詬病的個案量刑懸殊問題。

檢察總長江惠民指出，死刑是個嚴肅課題，雖然我國目前尚未完全廢除死刑，但因我國早就有漸進式廢除死刑之政策宣示，且已修法把唯一死刑案件都修改為非唯一死刑案件，相較過往，死刑的判決與執行也減少了不少。

但在我國法制仍有死刑的情形下，常可見到檢察官對重大社會矚目案件求處死刑，固然檢察官的求刑僅屬建議，對法院並無絕對拘束力，但卻是檢察官職權行使上的權利，也代表檢察官追訴案件的態度，往往多少會對法院的判決造成一些影響。

檢察官蔡秋明從基本刑事法理角度，討論國內死刑案件是否宜以尚有「教化可能性」作為免除死刑之理由，並藉由特定案件判決，檢討基於間接故意之犯罪行為是否適宜一律豁免死刑判決的實務爭議，對這二個議題採取較為慎重保留的立場，我國仍維持死刑制度，面對廢除死刑的世界潮流，如何順應廢死呼籲，參照美國法律有關死刑量處的規定，提出可適用於我國檢察機關死刑案件考量因素，作為日後訂定死刑案件量刑參考準則。

刑法學者林鈺雄就歐洲廢死經驗及涉外課題發表看法，從林克穎引渡案、西班牙詐騙案台籍嫌犯引渡中國受審，並談到我國死刑刑事裁判要如何實踐兩公約，並舉鄭性澤、彭建源、邱和順、陳昆明等死刑案件與兩公約的關係，最後提出一般案件與國民法官案件的死刑評議與死刑執行的立法展望。

謝煜偉教授則分享日本死刑量刑基準、方針及理由書寫方式，也談到我國國民法官制、定罪與量刑二分、量刑情狀鑑定及科刑辯論與求刑，最後以死刑量刑特殊調查程序之開啟、檢察官就刑罰效果之請求與審判程序中，科刑判決應以檢察官求刑範圍為限等問題作為結語。