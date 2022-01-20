放活龍蝦進夾娃娃機被起訴賭博 他因機台年分獲判無罪
31歲陳男把活體龍蝦放進夾娃娃機內，供客人選購，被新北市府經發局查獲，檢方依電子遊戲場業管理條例等罪嫌起訴，但新北地方法院審理後，發現陳男保證取物價格雖已超過經濟部規範的上限790元，但陳男使用機台為經濟部規範前出廠，不受此規範，且龍蝦進貨價格加上成本與保證取物價格難認不相當，因此判決陳男無罪。
檢警調查，陳男2020年3月起將活體龍蝦放入夾娃娃機中，提供民眾選夾，殘忍行徑被新北市府經發局查獲，陳男被依電子遊戲場業管理條例非法營業罪嫌、賭博罪嫌起訴。
陳男在開庭時喊冤，說他的機台是向別人租的，對方掛保證機台是通過經濟部評鑑，他也有設定機台保證取物1980元，也並未更改機台設定。陳男說，他進貨的龍蝦，小隻成本5百多、大隻1100至1400元，市售約1400元至2000元，是合法的。
法院認為，陳男保證取物價格雖已超過經濟部規範的上限790元，但陳男使用機台為經濟部規範前出廠，因此不受此規範。另外陳的機台有保證取物，且金額雖比龍蝦進貨價格高，但加上成本，難認兩金額不相當，依此判決陳男無罪。
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