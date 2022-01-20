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上兵站哨不滿被糾正服儀 扯長官衣領被判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陸軍關渡地區指揮部林姓上兵，去年5月不滿士官下士陳姓男子糾正他的服裝儀容，竟當場拉扯陳男衣領致右頸挫傷。士林地方法院認定，林男犯對長官施強暴罪，處有期徒刑1年2月，緩刑2年，並賠償陳男3萬元、支付公庫5千元。

判決指出，林男是陸軍關渡地區指揮部聯合兵種營上兵步槍兵，2019年年1月入伍、2021年6月退伍，林男在2021年5月10日晚上10時許，在營區哨門口擔任大門副哨，不滿安全士官下士陳男，糾正他服裝儀容，當場回身閃避陳男，陳男要求他轉身「面對指正」林男徒手拉扯陳男衣領，施以強暴致陳的右頸挫傷。

法官指出，案發時林男是軍人身分，適用陸海空軍刑法相關規定，林到案後認罪，且有診斷證明、現場監視器畫面、安全士官輪值表等證據，證實陳男負責督導內衛兵包含大門正副哨，陳男對於林男是有命令權的長官，因此林男動手傷害陳男，確為對長官施暴。

法官審酌，林男無不良素行，犯後認罪與陳男和解，願意分期賠償陳男3萬元。

法官指出，軍人首重軍紀，否則上命不能下達，軍隊無法維持戰力，林男僅因不滿長官糾正，濫行對長官施暴，非單純傷勢輕重或陳男是否追究，本案涉及軍紀維持，不宜輕縱，依對長官施強暴罪判處1年2月徒刑。

法官審酌林男學經歷，犯後認罪與陳男和解，願意分期賠償陳男3萬元，歷經偵審教訓應知警惕無再犯疑慮，但因軍紀問題，不宜全然無罰，林男支付陳男3萬元損害賠償金，並支付公庫5千元，給予緩刑2年機會，若未賠償支付則依法撤銷緩刑。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

軍人 陸軍 監視器

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