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三總醫師違規兼差收回扣 檢調第四波搜索約談主治醫師

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

梵谷美學牙醫診所院長黃國光。記者張宏業／攝影
梵谷美學牙醫診所院長黃國光。記者張宏業／攝影
三軍總醫院牙醫李宗益違規在外兼職並收受牙材商回扣，冒名申報健保給付、拿回扣遭收押，調查局桃園市調查處今天發動第四波搜索，共搜索三處地點，約談三總口腔贋復科主治醫師徐允中等四人，預計晚間依詐欺與偽造文書等罪移送台北地檢署複訊。

徐允中是教育部部定講師，專長是固定假牙、全口假牙、局部假牙、全口整建、植牙贋復，曾任國防醫學院牙醫學系助教。徐允中被控明知不能兼差，卻用人頭開設「梵谷診所」、「飛悅北大」，私下幫病患看診，再用其他醫生名義申請健保。

李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付詐領上千萬，調查局去年9月搜索約談李男到案，檢方訊後聲押李男獲准，桃園市調查處追查發現，三總口腔顎面外科主任陳元武等人，在擔任牙科部任職期間收受材牙商回扣，一部分挪為個人業績，另部分作為院內「公基金」使用。

檢調陸續搜索約談三總口腔顎面外科主任陳元武、口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜、三總植牙部主治醫師謝義興，口腔顎面外科科主任陳元武，口腔贋復科主治醫師王宜斌、周韋廷，口腔診斷科專科住院醫師蕭宇到案，均交保候傳。

陳元武是國防醫學院博士，曾任海軍潛戰隊醫官敦睦艦隊醫療副組長、國軍馬祖醫院牙科主任，現為國防醫學院牙醫學系教授、三總口腔顎面外科主任，專長是人工植牙及植骨、口腔紅白斑及腫瘤、口腔顎顏面創傷之處理，是被約談官階最高者。

李宗益涉與牙材商勾結，長期指定使用該牙材商提供的齒模，再按金額比例索取回扣，檢調上月23日提訊在押的李男出庭，懷疑三總牙科部醫師涉集體詐保與收受回扣，部分醫師甚至把浮報索回扣的錢，以「小水庫」概念挪為「公基金」使用。

據調查，李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，為免兼職情事曝光，從2018年開始，就以其他牙醫名義請領健保給付，但向牙材商索賄部分恐有一段時間，許多偽造文書有諸多不明之處。

三總牙醫徐允中。圖／翻攝三總官網
三總牙醫徐允中。圖／翻攝三總官網
檢調偵辦三總醫師詐領健保案，約談「飛越北大診所」牙醫師蕭煜倫。記者張宏業／攝影
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檢調偵辦三總醫師詐領健保案，約談「飛越北大診所」牙醫師李崇先。記者張宏業／攝影
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檢調偵辦三總醫師詐領健保案，約談「飛越北大診所」牙醫師吳怡蓁。記者張宏業／攝影
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飛越北大牙醫師吳長潔。記者張宏業／攝影
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梵谷美學牙醫診所職員李旻旭。記者張宏業／攝影
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醫師 回扣 國防醫學院

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