新北男銷售虛擬幣欠稅千萬 管收1晚家人籌錢獲釋

黨姓男子從事虛擬遊戲幣銷售額達1億餘元，但欠稅上千萬元不繳，反提領大筆現金流向不明。新北地院裁准管收，黨男進管收所隔天家人籌款繳300萬元，剩餘欠稅辦理分期後獲釋。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，55歲黨姓男子於民國102年11月8日至106年12月15日間從事虛擬遊戲幣（星城幣）交易，利用第三方支付公司代為收取款項。

新北分署表示，黨男銷售額達新台幣1億2472萬餘元，卻未依法申請稅籍登記，涉嫌逃漏102年度至106年度營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅。

案經移送執行，新北分署強制執行黨男名下銀行存款、車輛及三重區不動產，徵起將近新台幣497萬元，尚欠1433萬餘元。

行政執行官調查發現，黨男投入大量資金在期貨交易，另於移送機關發函調查此案欠稅後，黨男將其名下多個帳戶現金提領一空，金額合計1022萬元。

新北分署17日通知黨男到案說明，黨男宣稱名下已無財產也無力繳納欠款，至於為何提領大額現金，他辯稱是返還友人借款，但提不出相關證明，對於借款及還款過程說辭漏洞百出，明顯與常情有違。

行政執行官詢問後，認定黨男顯有對履行義務可能故意不履行，且有隱匿或處分應供執行財產情事，又拒未提出合理清償方案，當日向新北地方法院聲請管收，經法官審理後裁准管收黨男3個月。

新北分署表示，黨男在管收所待了1夜，隔日家人便先行繳交現金300萬元，剩餘欠稅辦理分期並提供擔保後獲釋，免去將在管收所中過年的遭遇。