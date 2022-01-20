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酒駕趴在機車上睡著巧辯「沒正在騎」 公共危險判3月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

柯姓男子酒後騎車上路，騎到一半騎不動，人斜倚趴在山路護欄睡著，路人檢舉，他酒測值超標。柯辯，警察查到時他在睡覺，不算犯罪，法官認為，柯酒駕無誤，依公共危險罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

柯在警察詢問、檢察官偵訊時稱，有與朋友一起喝酒，但不構成公共危險罪「警察查到時我趴睡在機車上，不是正在騎車」。

法官審理認為，柯坐在機車上並趴睡在道路的護欄上睡覺，縱使被查獲時不是「正在騎車」狀態，還是無礙公共危險罪責成立，酒駕事證明確。

判決書指出，柯明知酒駕會增加用路人風險，且交通事故動輒造成死傷，潛在危害不言可喻，也經政府大力宣導，仍心存僥倖騎車上路，考量他沒有有犯罪前科，審酌他的酒精濃度，依法判刑。

台北地檢署指控，2021年11月21日傍晚，35歲的柯姓男子在新北市新店區台北小城社區與友人飲用高粱酒，第2天中午過後，騎重型機車上路。

柯在北宜公路新店往宜蘭方向約40.6公里處時，因不勝酒力，先將機車停放在路旁休息，路人檢舉柯有異狀，警方獲報前往現場，對柯進行酒測，測出柯的酒精濃度高達每公升1.26毫克，將柯移送法辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 酒駕

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