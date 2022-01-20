教養院員工毆死院生 死者母哭訴：他們一點悔意都沒有

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院李姓自閉症院生疑遭社工及助理人員毆打致死案件，苗栗地檢署今天偵查終結並以私行拘禁致死、傷害等罪嫌起訴教養院3名員工，死者的母親得知後，傷心地表示3名被起訴的員工在偵查庭曾否認動手打人，但檢驗結果證實他們說謊，實在太可惡，希望法院審理時能重判，還給兒子一個公道。

檢方今天以私行拘禁致死、傷害等罪嫌起訴院內的生活服務員周姓女子、社工員兼教保組長林姓男子及行政助理賴姓男子3人，另外教養院林姓院長、教保員兼訓練員江姓女子2人，家屬也一併提告，但偵查結果認為林姓院長與江女並未與周女、賴男、林男有共同犯罪，當時林姓院長不在犯罪現場，江女僅片段在場且並未出手毆打綑綁，難以認定具有共同犯意聯絡，都作出不起訴處分。

李姓院生的母親蘇姓女子表示，林姓院長對員工體罰院生是知情的，他與江姓教保員獲不起訴處分，將在收到起訴書後與律師研究處理方式。

「真的太可惡！」死者母親說，3名員工確實有打人，但偵查庭時都否認打人「一點悔意都沒有」，真的很過分，她相信司法會還她兒子一個公道，希望法官重判，被告在機構工作，卻沒有善待這些

沒有表達能力的孩子，用如此惡劣行徑傷害院生，她要為兒子伸冤，也要替這些住機構的孩子說話，希望不要再發生這種事。

檢方認定的犯罪事實，案發當天中午12點50分許，周女、賴男、林男為處理李姓院生情緒躁動，竟逾越保護性管束界限，以毆打、綑綁等非法方式私行拘禁李姓院生在房內，李姓院生一度掙脫，但3人再次毆打、綑綁。

苗栗檢方指出，到下午2時30分許甚至將李姓院生雙手反綁後拘禁在房內，無視李姓院生缺乏適當言語表達能力，也不給予適當飲水與其他照料，終致李姓院生因遭受多處毆打引發橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，不及就醫診治而因惡性高熱、代謝性衰竭死亡；3名被告對案發當天中午12時50分許至下午2時30分間有毆打李姓院生並將對方綑綁在房內，下午3時40分左右才發現李姓院生無反應等情大致坦承，且有院內監視錄影器畫面可佐證。