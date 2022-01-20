寒假將至 北市警祭「重罰+扣車」遏止青少年無照駕駛

級學校今起放寒假，為遏止未成年無照駕駛行為，北市警局將於1月21日起至2月10日執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，藉由「重罰+扣車」手段，強化車輛所有人管理責任，並提醒家長應多關注子女在外是否有無照駕駛情形，加強防範未成年交通事故發生。

青少年無照駕駛猖獗，北市警局統計2021年未成年無照駕駛事故，共計232件，造成1死172傷，其中一名17歲無照駕駛青少年，於去年6月23日在北投區騎機車與其他車輛碰撞，經送醫後宣告不治。

北市警局表示，因無照駕駛者除因本身好奇心、欠缺自我控制能力，且因不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，而有超速、闖紅燈、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，因而常造成嚴重傷亡事故。

交大執法組長黃孝勳說，去年上半年就有2078件無照違規案，常造成嚴重傷亡事故，但開罰無法有效嚇阻，將藉由移置保管車輛手段，強化車輛所有人管理責任，一方面提醒家長多關注子女在外駕駛情況，一方面也是要求滿18歲友人別輕易借車，加強防範未成年交通事故發生。

為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後，仍持續駕駛影響用路人安全，北市警局除依「道路交通管理處罰條例」，針對未滿18歲無照駕駛處以6000元至1萬2000元外，並結合移置保管車輛機制，若車主明知未勸阻，則依法舉發車輛所有人6000元至1萬2000元，並記錄違規1點。

北市警局呼籲，因適逢寒假期間，部分青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎（駕）車上路，警方除依法舉發移置保管車輛、通知家長、學校管教，也要求家長應善盡責任，一起來保護青少年及其他用路人的交通安全。