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司改會批正面新聞計績效 高市警局：僅獎勵不懲處

中央社 / 高雄20日電

司改會今召開記者會質疑高市警局要基層多發正面新聞，甚至給予排名評分，恐違反偵查不公開原則。高市警局回應，各單位正面新聞統計是採獎勵方式激勵，並無懲處規定。

民間司法改革基金會上午在台北召開記者會，指收到基層員警檢舉高雄市政府警察局要求轄內分局人員「要多發布甫察獲刑事案件新聞」，且還會列出各分局跟外勤單位正面新聞統計，並給予排名評分，質疑高市警局違反「偵查不公開」要員警需有「媒體績效」。

司改會新聞稿指出，警察績效制度不完善，早就長期導致基層員警疲於奔命，甚至有違法情形，且這種情形也不限於高雄市。

對此，高雄市政府警察局公共關係室中午回應，市警局為提升正面形象，展現維護治安成果，才要求各單位發布新聞，但新聞發布也須依循相關原則，破案新聞也會要求恪遵偵查不公開原則。另對於交通事故防治，預防、取締酒駕、交通大執法等，以及相關民眾交通安全訊息，也會適時發布新聞，警局統計各單位正面新聞，是採獎勵方式激勵，並無相對懲處規定。

市警局指出，新聞發布需依同仁執行勤務，忠勤（敦品勵學、負責盡職、對工作有優異表現）、忠義（急公好義、濟難救急、對世俗有影響）、忠勇（冒險犯難、拯民水火、對警風有楷模）事蹟，以及打擊犯罪對作奸犯科者棒喝等整體治安維護表現。

另外，發布破案新聞現有機制有警察局、高檢署、警政署、監察院隨時監看新聞內容，若有違反情事會交由各縣市警察局督察單位著手調查，除檢視發布事由、事前審核機制及有無不當揭露情形。若經調查有違規情事將予以懲處。

市警局表示，為提升警察正面形象，六都警察局都有針對新聞發布統計與獎勵；高雄市警察局會持續定期召開檢討會議檢視發布情形，並利用各項會議機會教育員警發布破案新聞，重申遵守偵查不公開規定。

警察

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