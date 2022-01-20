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他紅燈越線被查獲酒駕 機車置物箱藏28顆子彈

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝
許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝

高雄許姓男子違規還酒駕遭警方攔查，只是許男態度反常，央求員警讓他將機車牽回家，讓警方察覺他有異狀，進一步檢查機車置物箱，發現在內的手提箱藏有28顆子彈，許男辯稱是友人寄放，但警方不採信，依槍砲彈藥管制條例及公共危險送辦。

警方表示，昨天上午9點20分左右，新興警分局中山路派出所，在自立一路、七賢二路口，發現許男（47歲）騎著機車停等紅燈越線違規，上前攔下盤查時，還發現他身上有酒味，檢測下發現他酒測值超過法定標準。

只是在員警要將許男帶回調查時，許不斷向警員稱他就住在附近，能否讓友人先協助將機車騎回家停放，但員警請他先配合回到派出所，後續會依程序發還車輛。

因許男神情不尋常，讓警員心生懷疑，進一步詳細檢查機車，打開置物箱時發現裡面還放有一個手提箱，裝有28顆子彈。

許男辯稱，之前從事怪手職業，子彈是友人寄放，在整理家裡時翻出不曉得如何處置，正準備將子彈丟棄。警方對許男說詞採保留態度，正向上溯源追查子彈來源，警詢後依槍砲彈藥管制條例、公共危險罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝
許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝
許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝
許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝
許男酒駕還違規，被員警攔下時，在他機車置物箱發現子彈。記者邱奕能／翻攝
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酒駕 酒測

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