影／時力、民眾2立委陪同 自救會按鈴控坤輿涉偽造文書

苗栗縣坤輿事廢掩埋場開發案風波持續延燒，立委陳椒華、賴香伶上午陪同反坤輿自救會到苗栗地檢署按鈴申告，指控坤輿案開發面積超過2公頃，但掩埋場興辦事業計畫書多項內容刻意低報開發面積，牴觸法規，陳椒華等人具狀告發坤輿公司涉犯刑法偽造文書罪，要求立如停止試運轉，並請檢方調查不法。

坤輿業務經理王亞綺回應，自救會提告偽造文書規避環評的指控，過去已兩度獲檢方偵查終結，作出不起訴處分，不得再議。陳椒華委員對坤輿提出的指控純屬個人猜測，一切交由司法調查，自救會既然選擇陳委員透過司法途徑，坤輿公司也希望自救會一切在合法的基礎上，必須面對司法調查的結果。

時代力量立委陳椒華針對坤輿開發案，日前接連協助自救會向監察院和法務部廉政署指控苗栗縣政府貪瀆，今天上午10點並會同自救會長陳清鑫、民眾黨立委賴香伶等人一起到苗栗地檢署按鈴控告坤輿涉嫌偽造文書。

陳椒華指控，坤輿掩埋場興辦計畫書有多項內容刻意低報開發面積，牴觸法規；依法場區範圍應包括聯外道路、水土保持設施、汙染防制設施及管理設施等面積，所以包括掩埋場區、汙水處理、滯洪及進出道路、管理辦公室、洗車場、暫存區、磅秤室、保養廠房、隔離綠帶等面積都應計入，所有開發面積加總已超過2公頃，但坤輿透過農地分割等方式規避法規。

自救會並指控，開發面積超過2公頃應依「非都市土地審議作業規範」第26條規定，必須有2條聯外道路才能通過審查，一條道路必須有8公尺寬，但坤輿掩埋場僅有一條6公尺聯外道路，且場區超過2公頃，依法根本不能通過。