工人酒駕騎車蛇行遭攔查 發酒瘋對員警咆哮被壓制

台南市第2警分局員警昨天傍晚執行巡邏勤務時，在公園路發現43歲黃姓男子騎乘機車搭載乘客蛇行，立即上前攔下盤查，發現他身上散發濃厚酒味，欲進行酒測，黃男竟抓狂大聲咆哮，經員警展現公權力壓制，最後黃男配合酒測，經呼氣酒精濃度測試高達0.75，警方將他返所內調查，並依公共危險罪移送偵辦。

警方調查，黃男在北區某工地現場喝啤酒，從上午喝到下午，至少喝了一打啤酒，未料，他涉嫌酒後駕車，傍晚下班搭載友人返家途間，行經中西區公園路時，行車不穩、蛇行，經員警巡邏時發現，將他攔下盤查。

未料，員警發現他身上有濃厚酒味，欲施以酒測，他發起酒瘋大聲咆哮不配合，警方見狀後展現公權力、嚴正執法予以壓制，最後他才配合酒測，酒測值超過標準值，全案依公共危險罪移送偵辦。

警方呼籲，適值農曆春節即將來臨，警方將針對酒後駕車、危險駕駛等加強取締，以維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康