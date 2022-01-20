母攜2子輕生害長子身亡 尪求情也沒用…二審仍判12年半

高雄41歲曾姓女子被診斷有精神疾病，她避免家人擔心，沒將病況告訴丈夫和兩名兒子，2年前曾女因經濟問題和洪姓丈夫發生爭吵，洪男負氣離家，曾女認為洪男棄母子3人不顧，2019年7月初，餵食17歲、8歲兒子吞下安眠藥輕生，等到洪男返家後發現悲劇，大兒子送醫不治，小兒子腦部也受創，洪男求情輕判「孩子需要媽媽」，高雄高分院仍依殺人罪判曾女12年半徒刑。

判決指出，曾女原先在檳榔攤工作，和洪男結識後懷孕結婚，洪男是鎖匠，曾女生下孩子後在家當全職家庭主婦，一家人就靠洪男的鎖匠工作維持生計。

10年前洪家小兒子出生後，洪男購入新屋給一家人居住，但生完老么2年後，曾女卻出現失眠問題，診斷是罹患「強迫症」及「重鬱症」，發病時每天洗手數十次、心情低落、容易緊張，她不願家人憂心，沒將病況告訴丈夫和兩名兒子。

後來隨著孩子漸漸長大，洪男每月3、4萬收入無法打平房貸和日常生活開銷，夫妻倆時常因經濟問題發生爭吵，2019年6月中旬，夫妻倆又爆發爭執，洪男負氣離家。

曾女質疑洪男棄母子3人不顧，2019年7月初晚間，餵食17歲、8歲兒子吞下安眠藥，趁兩名兒子熟睡後，將屋內門窗以膠帶貼緊在屋內輕生。

隔天下午洪男發現屋內沒人回應，通報警消協助，等到洪入屋後發現曾女躺在兩子身旁，大兒子送醫急救後不治，昏迷的曾女和老么急救後恢復意識，老么有一氧化碳中毒後遺症，曾女清醒後記憶力受損，警詢時記不清事發經過。

高雄地方法院審理時，洪男為曾女求情「事情都已經發生了，孩子不能沒有媽媽」，請求法官輕判；法官根據曾女就醫紀錄，認為曾女雖有精神病史，但她案發時可將門窗用膠帶封緊，加上洪男離家半個月期間，她還能獨自照顧2子，只是為了報復洪拋棄母子，未詢問兒子意願就攜子同赴黃泉，可見殺害2子意志堅決，不符減刑要件。

高雄地院最後依殺人罪判曾女12年6月徒刑，曾女不服判決上訴，高雄高分院今宣判，維持一審見解與刑度，駁回曾女的上訴。可上訴。

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