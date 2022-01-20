去年交通事故兒童死亡數暴增2倍 多為未用安全配備拋飛

靖娟基金會今天公布去年兒童事故新聞分析，交通事故仍是造成兒童死傷的第一名，共計81人，相較前年交通事故致死的孩子數，更是從11人暴增到21人，接近兩倍，其中多為汽車未使用安全配備而拋飛。呼籲家長正確使用安全帶及安全座椅，杜絕再有孩子死傷的悲劇。

靖娟基金會說，2021年排除兒虐、性侵等類別，共發生200件事故新聞，導致14歲以下兒童58死235傷。進一步分析發現，交通事故仍是造成兒童死傷的第一名，共計81人。相較2020年交通死亡的孩子數11人，2021年交通事故死亡21人更是暴增近2倍。從案例分析中發現，多為汽車未使用安全配備而拋飛導致喪生，共計六人。

此外，靜娟說，對比國外在疫情下的交通事故情形，美國的交通死亡人數也上升了7.2%。呼籲年關將近，家長應避免僥倖心態，正確使用安全帶及安全座椅，杜絕再有孩子死傷的悲劇。

另據交通部道安分析平台顯示，小型車未使用安全配備（安全帶、安全座椅）的0-14歲死亡人數由2020年兩人上升至2021年四人，與事故新聞趨勢相同。

靖娟說，去年我國新冠疫情爆發後，5月全國進入三級警戒的備戰狀態，更是導致大部分民眾選擇不搭大眾運輸，改為自駕來避免疫情風險，然而也因此交通事故比例攀升。統計2021年5月A1交通事故，共造成167人死亡，較2020年同期增加1.2%。

靖娟說，對比國外，美國國家道路交通安全管理局(NHTSA)統計也顯示，疫情以來美國人雖減少外出，但交通事故的死亡人數卻是2007年以來最多的。2019年死亡人數為36,096人，2020年的死亡人數來到3萬8680人，上升了7.2%。

靖娟說，原因是疫情道路車輛減少，降低了塞車的問題，道路更加順暢，警察交通執法也減少，因此不少駕駛拋棄了應遵守的道德，造成超速情形嚴重、安全帶使用率下降，酒駕人數也增加了約一成。

為提升兒童安全，靖娟說，攜手立委推動交通部修法於去年9月起，2歲以下孩子乘車時必須乘坐後向式安全座椅，以避免甩鞭效應造成孩子死傷嚴重。提醒家長過年開車出遊時，務必讓孩子使用安全帶或安全座椅。

靖娟基金會林月琴執行長說，希望家長切記「後、安、固、指」四口訣，仔細確認安全座椅是否正確使用，避免再因傷亡造成家庭破碎。