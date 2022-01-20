拉K狂飆違規竟判無罪！女警還原現場 全案改判毒蟲入監

高雄陸姓男子在車上吸食K他命被員警發現，便衣員警在後方尾隨發現他一路超速違規，擔心陸男再開下去會出事，10分鐘後趁紅燈將陸男攔下，陸下車時手腳發抖，一審他辯稱「藥效未發作」不算毒駕，法官採信判他無罪；高雄高分院審理後，傳喚追捕陸男的女警作證，確認警方當時並未追捕，陸卻一路超速違規，顯見K他命已發作，逆轉判他7個月徒刑，需入監服刑。

前年7月9日下午5時許，高雄市苓雅分局民權路派出所員警跟監毒販，在前鎮區一帶埋伏準備逮捕藥頭，後來發現陸男開車抵達，上前與警方埋伏的對象攀談後躲回車上。

警方懷疑陸是上前購毒，因此假裝路過查看車內狀況，當場撞見陸在車上吸食K他命後立即開車，跟監員警避免打草驚蛇，在後方緊跟陸男轎車，卻發現陸一路違規超車，車速又逼近80公里，值勤員警憂心陸男再開下去會出事，連追10分鐘後趁紅燈將陸男攔下，在車上搜出K盤及殘渣等證物。

警方採檢陸男尿液送驗，被驗出K他命陽性反應，因陸男在路上有違規駕駛情況，因此被依毒駕觸犯公共危險罪移送，經高雄地檢署起訴。

陸男審理時坦承吸毒後駕車，但強調K他命藥效都還沒發作。高雄地方法院一審認為K他命需要5至15分鐘才會發作，藥效持續約1小時，陸男吸毒後約10分鐘就被員警攔下，剛好在5至15分鐘才會發作的時間內，而且陸還通過同心圓測試，雖然手腳發抖，但施測時距離攔停已超過1小時，可能正好碰到K他命發作，因此採認陸男說法，判他無罪。

檢方不服上訴二審，出具行政院衛生署管制藥品管理局管（現衛福部食藥署）於2008年函文，證明以鼻吸方式施用K他命，最快作用為5分鐘；另高雄高分院審理時，傳喚攔檢陸男的女警作證。

根據女警證詞，陸男拉K後約1分鐘就上路，沿路高速行駛、違規超車、偏離車道，由於當天執勤都穿便服，他們只是尾隨在陸男車後，並沒有在路上追逐，是直到10分鐘後擔心陸再繼續開車會出事，才會趁紅燈將他攔下，陸下車時手腳狂顫抖，身體也沒辦法保持平衡。

高雄高分院根據檢方函文及女警證詞，認為陸男拉K約5分鐘藥效就可能發作，而且沿路違規、超速等行為，可能就是受K他命所影響，已達不能安全駕駛狀態，考量陸有前科在5年內再犯，屬累犯最後依公共危險罪判他7個月徒刑，需入監服刑，可上訴。