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工業冰醋酸泡海參裝高檔貨牟利 負責人朱德海無罪確定

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
淦成公司被控低價進口海參，浸泡工業用冰醋酸去灰，再高價賣出，最高法院判負責人朱德海無罪確定。圖／新北衛生局提供
淦成公司被控低價進口海參，浸泡工業用冰醋酸去灰，再高價賣出，最高法院判負責人朱德海無罪確定。圖／新北衛生局提供

淦成企業自宏都拉斯進口低價海參，以工業用冰醋酸脫灰去汙，假冒高檔「黑玉參」銷陸牟利。一審依食品安全衛生管理法判負責人朱德海1年徒刑，台灣高等法院更二審逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

淦成企業2014年4月間至2015年5月11日將冰醋酸加水稀釋，再將海參放入浸泡，等海參上的白灰被溶解之後，再加入鍼粉調成的鹼水清洗酸鹼中和，最後用自來水清洗2天。海參化身價格較高的烏參（黑玉參）加工烘乾成產品，販售給國內商家或出口至香港、大陸，檢方依食安法、詐欺罪起訴。

一審認為，淦成企業賣出1200公斤危害人體健康的問題海參，判朱德海1年、淦成公司罰金100萬元；二審認為，案發時「加工助劑衛生標準」尚未訂定，使用加工助劑無任何處罰規範，且不能證明工業用冰醋酸有害人體，改判淦成企業、朱德海無罪，但朱德海被最高法院撤銷發回更審，公司部分，因依食安法科以罰金刑，依法不得上訴第三審，駁回上訴確定。

更一審認為，朱德海有化學背景知識，熟知食品安全衛生管理法的規範，卻只因客戶要求就使用工業用強酸製成乾貨，斟酌朱稀釋工業用強酸、製成品數量、出貨對象、所得利益，駁回朱上訴，也就是維持1年刑度。不過判決又遭最高法院撤銷、發回更審。

更二審指出，朱從事此工作時，食安法無任何「加工助劑」的處罰規範，不能以他行為後所制定的「加工助劑衛生標準」處罰；本案乾製海參時，所使用的工業用冰醋酸，以得用於食品添加物使用的冰醋酸標準檢驗，只有氯化物該項檢驗未達食品添加物的標準，而朱在製程中是先將冰醋酸以稀釋後始才使用，氯化物也合標，再度改判無罪。案件上訴，最高法院認為更二審認事用法沒有違誤，駁回上訴，朱無罪確定。

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