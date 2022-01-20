快訊

居家檢疫「縮短成10日」2條件不足 春節恐難實施

Omicron多輕症免驚？ 專家：「腦霧」後遺症恐致工作能力喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自稱吃7-11飯糰腹瀉 他求償獲23元卻得繳2129元裁判費

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院依不當得利判統一超商應給付楊男23元。記者曾健祐／攝影
法院依不當得利判統一超商應給付楊男23元。記者曾健祐／攝影

桃園楊姓男子到7-11超商買飯糰，自認吃了拉肚子、全身無力跌倒，向統一超商求償2萬元；統一則說，做3次檢驗未檢測出大腸桿菌等，楊所稱的「異物」則是蔥白；法院認為楊主張侵權、消保法求償無依據，僅依不當得利判統一應給付楊飯糰價格23元，另楊還得給付2129元的裁判費，可上訴。 

楊男主張，去年4月3日早上10點多到某7-11門市購買蔥鹽燒肉飯團，但裡面卻有異物害他吃了腹瀉，更導致全身無力撞到玻璃眼鏡損壞，眼睛也因此瘀青受傷，依飯糰價格23元、醫療費、眼鏡及精神撫慰金15000多元等，一共向統一超商求償20000元。

統一超商抗辯稱，一得知楊男稱商品有異物時，就立即請鮮食供應商送檢驗，依規定檢驗樣品僅能以供應商生產同批號未開封商品送驗，結果也未檢出大腸桿菌及葡萄球菌之反應，但再委託SGS實驗室對楊所稱「異物」以顯微鏡檢測，合理推斷應是蔥白切片。

法院審酌，楊男雖提出就醫診斷腹瀉，但無從得知腹瀉原因為何，也不能證明是食用該飯糰導致，更遑論後續撞到玻璃、眼鏡損壞及眼睛受傷等，認為該部分他依侵權行為損害賠償求償無依據。

供應商證稱，收到客訴做3次檢驗，首次用同款商品留樣檢驗，告知楊男結果他認為不公正，就再送SGS檢驗，第三次針對楊所稱「異物」送樣，顯微鏡看到該物有細胞壁，應是植物非塑膠，法院認為廠商已具相當安全性，楊依消保法損害賠償求償也無依據。

法院最後認定，楊和統一超商簽定買賣契約購買飯糰，因楊認為有異物退還，雙方就解除該商品契約，而契約解除後，統一超商就無法律上原因獲得23元的利益，自應返還給楊，因此依不當得利之法律關係，判統一超商應給付楊23元。

另外就本件民事訴訟費計算，法院指出，包括第一審裁判費1000元，及2名證人旅費578元、576元，一共2154元，由統一超商負擔25元，楊男負擔其餘2129元。

超商 裁判 大腸桿菌

延伸閱讀

暨大學餐又出包 學生吃牛肉河粉吃到「小強」

卡通裡的貓都愛喝牛奶？貓奴喊「千萬母湯」可能會害慘牠

食物掉地3秒還能吃？毒物權威曝真相：用水沖更慘

染疫疾管署人員足跡曝光 曾到北車五十嵐、光南、大創

相關新聞

自稱吃7-11飯糰腹瀉 他求償獲23元卻得繳2129元裁判費

桃園楊姓男子到7-11超商買飯糰，自認吃了拉肚子、全身無力跌倒，向統一超商求償2萬元；統一則說，做3次檢驗未檢測出大腸桿...

拉K狂飆違規竟判無罪！女警還原現場 全案改判毒蟲入監

高雄陸姓男子在車上吸食K他命被員警發現，便衣員警在後方尾隨發現他一路超速違規，擔心陸男再開下去會出事，10分鐘後趁紅燈將...

自閉院生遭拘禁、傷害致死案 苗栗檢方起訴教養院3員工

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院去年7月發生自閉症院生疑遭社工及助理人員毆打致死案件，苗栗地檢署偵查終結，今天以私行拘禁致死、...

工業冰醋酸泡海參裝高檔貨牟利 負責人朱德海無罪確定

淦成企業自宏都拉斯進口低價海參，以工業用冰醋酸脫灰去汙，假冒高檔「黑玉參」銷陸牟利。一審依食品安全衛生管理法判負責人朱德...

李國輝縱火害9命 女房東亂隔間出租也吃上1年10月刑

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，4、5樓出租套房9名房客因逃生不及喪命，李國輝四度被判死刑，...

太魯閣號事故 台鐵連同26名罹難者家屬共提民事訴訟

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命。台鐵局今天說，目前已跟29位家屬和解，並與其中26名罹難者家屬，共同向花蓮地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。