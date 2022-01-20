自稱吃7-11飯糰腹瀉 他求償獲23元卻得繳2129元裁判費

桃園楊姓男子到7-11超商買飯糰，自認吃了拉肚子、全身無力跌倒，向統一超商求償2萬元；統一則說，做3次檢驗未檢測出大腸桿菌等，楊所稱的「異物」則是蔥白；法院認為楊主張侵權、消保法求償無依據，僅依不當得利判統一應給付楊飯糰價格23元，另楊還得給付2129元的裁判費，可上訴。

楊男主張，去年4月3日早上10點多到某7-11門市購買蔥鹽燒肉飯團，但裡面卻有異物害他吃了腹瀉，更導致全身無力撞到玻璃眼鏡損壞，眼睛也因此瘀青受傷，依飯糰價格23元、醫療費、眼鏡及精神撫慰金15000多元等，一共向統一超商求償20000元。

統一超商抗辯稱，一得知楊男稱商品有異物時，就立即請鮮食供應商送檢驗，依規定檢驗樣品僅能以供應商生產同批號未開封商品送驗，結果也未檢出大腸桿菌及葡萄球菌之反應，但再委託SGS實驗室對楊所稱「異物」以顯微鏡檢測，合理推斷應是蔥白切片。

法院審酌，楊男雖提出就醫診斷腹瀉，但無從得知腹瀉原因為何，也不能證明是食用該飯糰導致，更遑論後續撞到玻璃、眼鏡損壞及眼睛受傷等，認為該部分他依侵權行為損害賠償求償無依據。

供應商證稱，收到客訴做3次檢驗，首次用同款商品留樣檢驗，告知楊男結果他認為不公正，就再送SGS檢驗，第三次針對楊所稱「異物」送樣，顯微鏡看到該物有細胞壁，應是植物非塑膠，法院認為廠商已具相當安全性，楊依消保法損害賠償求償也無依據。

法院最後認定，楊和統一超商簽定買賣契約購買飯糰，因楊認為有異物退還，雙方就解除該商品契約，而契約解除後，統一超商就無法律上原因獲得23元的利益，自應返還給楊，因此依不當得利之法律關係，判統一超商應給付楊23元。

另外就本件民事訴訟費計算，法院指出，包括第一審裁判費1000元，及2名證人旅費578元、576元，一共2154元，由統一超商負擔25元，楊男負擔其餘2129元。