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早年不讓孩子上學晚年求扶養 法官判不准

中央社 / 台東縣20日電

台東蘇姓男子年邁無業要求兒女盡扶養義務，但兒女表示，父親早年酗酒拋妻棄子，甚至不讓他們上學，因此沒有必要盡扶養父親義務。台東地方法院判決兒女勝訴。

判決書內容指出，蘇男向法院提出聲請，稱目前年邁、無業、無存款，每月僅領取新台幣3000餘元老人津貼，難以維持生活，有受扶養之必要，因此2名兒女應自民國110年9月1日起至蘇男死亡之日止，按月於每月1日各給付蘇男5000元的扶養費。

蘇男的2名兒女出庭表示，父親和母親結婚後無所事事、長期酗酒鬧事，且酒後經常對母親和他們施暴，並曾將他們關在住處，不讓他們上學。

另外，父親又向地下錢莊借錢，偷母親的存款盜領他們的學費花用。他們倆全靠母親拚命工作扶養長大，父親從未盡到扶養義務，且情節重大，請求法官免除他們對父親的扶養義務。

蘇男則否認兒女的指控，辯稱有錢時會拿1、2萬元回家，沒拿錢回家時是因為沒工作。

法官調查認為蘇男兒女所言屬實，蘇男長期未與兒女同住，顯無正當理由未善盡保護教養義務，情節重大，因此駁回蘇男聲請，免除兒女對蘇男的扶養義務。本案還可上訴。

台東 地下錢莊

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