太魯閣號事故 台鐵連同26名罹難者家屬共提民事訴訟

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命。台鐵局今天說，目前已跟29位家屬和解，並與其中26名罹難者家屬，共同向花蓮地方法院提起民事訴訟。該民事訴訟求償金額，以台鐵局支付補（賠）償金額作為基礎，最低保障1570萬元，並完全尊重家屬提出個別請求金額及主張。

台鐵局說，有關0402台鐵408次列車事故，已藉由受讓罹難者家屬財產損害賠償請求權，與已和解26名罹難者家屬共同具名，於17日以李○祥、華○好、李○福、張○○財、黃○和、黃○利、郭○振、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等人為被告，向台灣花蓮地方法院提起民事訴訟。

台鐵說，就不及參與本次起訴已和解或待和解之罹難者家屬，將陸續以追加原告方式納入該件民事訴訟程序中。

台鐵說，該件民事訴訟求償金額，以台鐵局支付補（賠）償金額作為基礎，最低保障1570萬元，並完全尊重家屬提出個別請求金額及主張，由台鐵委請律師撰擬書狀協助於本件民事訴訟進行請求，待法院判決確定後，就法院判決超過台鐵已支付補（賠）償金額之部分，將再給付差額予罹難者家屬。

台鐵說，就0402事故所應承擔部分絕不卸責，並將盡全力給予家屬妥善的關懷與協助。