快訊

居家檢疫「縮短成10日」2條件不足 春節恐難實施

Omicron多輕症免驚？ 專家：「腦霧」後遺症恐致工作能力喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿後方按喇叭提醒綠燈起步 台南騎士罵這字罰2千元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
陳姓男子去年間下班騎機車返家，經台南市北區公園路與中正橋路口，綠燈未及時起步，遭後方騎士鳴按喇叭提醒，辱罵騎士「幹」，台南地院處罰金2000元。圖／本報資料照
陳姓男子去年間下班騎機車返家，經台南市北區公園路與中正橋路口，綠燈未及時起步，遭後方騎士鳴按喇叭提醒，辱罵騎士「幹」，台南地院處罰金2000元。圖／本報資料照

陳姓男子去年7月7日傍晚下班騎機車返家，經台南市北區公園路與中正橋路口時，使用手機回老闆訊息，綠燈未及時起步，遭後方騎士鳴按一聲喇叭提醒，陳男心生不滿，辱罵騎士「幹」，騎士持行車紀錄器提告，陳男辯稱，他是說「幹嘛」，「嘛」字被風聲掩蓋，不為法官接受，認他犯公然侮辱罪處罰金2000元。

騎士表示，案發當時，停等紅燈，陳男是前車，他則是後車，綠燈後陳男仍在把玩手機，所以鳴喇叭示意超車，隨後遭陳男辱罵「幹」。騎士不滿遭陳男在不特定人得共見共聞道路上公然辱罵，足以貶損其人格評價，憤而提告。

警方約詢時，陳男說，他當時下班回家路上使用手機回老闆訊息，騎士按他喇叭導致他嚇到，有辱罵對方「幹」。但他在檢方偵查中翻供，辯稱他是說「幹嘛」2字，因說話過程中風聲很大，「嘛」字被風聲掩蓋，行車紀錄器只有錄到「幹」這字，沒有錄到「嘛」，我沒有罵對方。

經勘驗行車紀錄器，在騎士機車由後方往前行駛至與陳男機車大約平行處，才對騎士口出「幹」一語，與單純自我發洩不滿情緒有別，陳男在警詢中也承認「幹」是對對方辱罵的。

法官認為，「幹」一語，在社會通念或俚語上隱含有「操」、「弄」、「性交」、「與某人性交」之意，是一種髒話，含有粗鄙不雅之意。陳男朝向對方口出「幹」一言，衡量案發經過與情節，客觀上應是以使人難堪為目的，直接以言語，表示不屑或輕蔑。且案發地點在公園路與中正橋路口的道路上，屬於不特定人或多數人直接得以共見共聞的處所，認陳男行為已屬公然侮辱。

案發後，陳男雖否認犯行，惟偵查中已當庭表示願意與對方和解之意，但騎士表示因為沒有時間，沒有調解意願，台南地院處罰金2000元，可上訴。

公然侮辱 台南 中風

延伸閱讀

桃園柴犬被喇叭嚇跑 派出所見主人抱腿萌笑：可以回家了

林森北酒客不滿公車司機按喇叭 激動衝上車理論

母車禍行車紀錄莫名消失　吳汶芳曝「無法看檔案」原因求助

2男街頭上演全武行掛彩 只因不滿遭按長按喇叭數秒

相關新聞

自稱吃7-11飯糰腹瀉 他求償獲23元卻得繳2129元裁判費

桃園楊姓男子到7-11超商買飯糰，自認吃了拉肚子、全身無力跌倒，向統一超商求償2萬元；統一則說，做3次檢驗未檢測出大腸桿...

拉K狂飆違規竟判無罪！女警還原現場 全案改判毒蟲入監

高雄陸姓男子在車上吸食K他命被員警發現，便衣員警在後方尾隨發現他一路超速違規，擔心陸男再開下去會出事，10分鐘後趁紅燈將...

自閉院生遭拘禁、傷害致死案 苗栗檢方起訴教養院3員工

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院去年7月發生自閉症院生疑遭社工及助理人員毆打致死案件，苗栗地檢署偵查終結，今天以私行拘禁致死、...

工業冰醋酸泡海參裝高檔貨牟利 負責人朱德海無罪確定

淦成企業自宏都拉斯進口低價海參，以工業用冰醋酸脫灰去汙，假冒高檔「黑玉參」銷陸牟利。一審依食品安全衛生管理法判負責人朱德...

李國輝縱火害9命 女房東亂隔間出租也吃上1年10月刑

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，4、5樓出租套房9名房客因逃生不及喪命，李國輝四度被判死刑，...

太魯閣號事故 台鐵連同26名罹難者家屬共提民事訴訟

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命。台鐵局今天說，目前已跟29位家屬和解，並與其中26名罹難者家屬，共同向花蓮地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。