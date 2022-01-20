不滿後方按喇叭提醒綠燈起步 台南騎士罵這字罰2千元

陳姓男子去年7月7日傍晚下班騎機車返家，經台南市北區公園路與中正橋路口時，使用手機回老闆訊息，綠燈未及時起步，遭後方騎士鳴按一聲喇叭提醒，陳男心生不滿，辱罵騎士「幹」，騎士持行車紀錄器提告，陳男辯稱，他是說「幹嘛」，「嘛」字被風聲掩蓋，不為法官接受，認他犯公然侮辱罪處罰金2000元。

騎士表示，案發當時，停等紅燈，陳男是前車，他則是後車，綠燈後陳男仍在把玩手機，所以鳴喇叭示意超車，隨後遭陳男辱罵「幹」。騎士不滿遭陳男在不特定人得共見共聞道路上公然辱罵，足以貶損其人格評價，憤而提告。

警方約詢時，陳男說，他當時下班回家路上使用手機回老闆訊息，騎士按他喇叭導致他嚇到，有辱罵對方「幹」。但他在檢方偵查中翻供，辯稱他是說「幹嘛」2字，因說話過程中風聲很大，「嘛」字被風聲掩蓋，行車紀錄器只有錄到「幹」這字，沒有錄到「嘛」，我沒有罵對方。

經勘驗行車紀錄器，在騎士機車由後方往前行駛至與陳男機車大約平行處，才對騎士口出「幹」一語，與單純自我發洩不滿情緒有別，陳男在警詢中也承認「幹」是對對方辱罵的。

法官認為，「幹」一語，在社會通念或俚語上隱含有「操」、「弄」、「性交」、「與某人性交」之意，是一種髒話，含有粗鄙不雅之意。陳男朝向對方口出「幹」一言，衡量案發經過與情節，客觀上應是以使人難堪為目的，直接以言語，表示不屑或輕蔑。且案發地點在公園路與中正橋路口的道路上，屬於不特定人或多數人直接得以共見共聞的處所，認陳男行為已屬公然侮辱。

案發後，陳男雖否認犯行，惟偵查中已當庭表示願意與對方和解之意，但騎士表示因為沒有時間，沒有調解意願，台南地院處罰金2000元，可上訴。