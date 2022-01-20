路霸車占用停車位累罰37萬 「子債父還」被執行署討回

彰化市一輛被註銷的小貨車充當路霸，持續占用公有路邊停車格賣水果達3年，被近民眾檢舉，警方幾乎每天都前往開單，累計開罰達1千多次，28歲詹姓車主卻一直拒繳，總滯欠金額達37萬9384元，卻依然持續違法停放，各單位都拿他沒轍。直到執行彰化分署接獲檢舉，詹拒到場說明，分署先將他限制出境，並查扣貨車後，最後「子債父還」，由詹的父親以分期付款方式繳納。

執行署彰化分署主任執行官胡天賜表示，這名家住彰化市的28歲詹姓男子，名下登記有一輛小貨車，車牌早已因車輛逾期檢驗遭彰化監理站註銷，但他卻將這輛車長期占用彰化市中民街公有路邊停車格，供他的父親使用經營水果生意，期間長達3年。

胡天賜說，附近民眾雖多次向警方舉報，但警察到場也只能開罰單，詹男這輛車自2019年起至2021年12月間，被警方及監理機關以「在道路收費停車經催繳而拒繳」的原因，開罰達1千餘次，幾乎每天都被罰，總滯欠金額達37萬9384元，卻依然持續違法停放。

由於警方依法只能以開罰處理，卻無法強制將車拖走，由附近民眾長期因停車問題大受困擾，因此不滿這輛小貨車長期占用停車格，因此即有民眾在去年7月間，透過電子郵件向彰化分署民意信箱陳情，希望彰化分署能夠伸張公義協助清除路霸，將該車輛拖走拍賣，以還清國家的欠款。

胡天財表示，彰化分署在接到陳情後，即連繫移送機關彰化監理站及彰化稅務局積極處理，以避免造成更多的惡意欠費並消解民怨，承辦書記官謝鎮鍵立即傳喚詹姓男子到分署說明，但經傳喚都未到，因此彰化分署先將他限制出境，同時也在去年12月15日上午會同移送機關到彰化市中民街現場執行。

不過，當時不見詹男，只見他的父親正在貨車上賣水果，彰化分署執行人員告知後，以這輛貨車詹的財產即予查封，並協調詹父同意後，將車拖吊至花壇彰化地檢贓物庫保管，準備進行拍賣。但由於罰鍰高達37萬餘元，縱使拍賣該車也無法完全清償欠稅。