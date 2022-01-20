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夜點費算工資！管理員少拿退休金 北市停管處官司輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
地下停車場示意圖。圖與本案無關。圖/本報資料照
地下停車場示意圖。圖與本案無關。圖/本報資料照

陳姓男子擔任台北市地下停車場管理員，長期值大夜班，他退休後發現夜點費未列入年資計算退休金，提告要求台北市停車管理工程處給付10萬餘元，台北地方法院簡易庭判陳勝訴，停管處應全額給付；停管處不服上訴，合議庭駁回上訴確定。

陳主張，他1992年3月25日至2019年6月20日受雇於台北市停車管理工程處，擔任市民大道（建國北路至復興南路段）地下停車場的管理員，而他除休息日外，大多長期值大夜班，也就是從晚上11時至隔天上午7時，值班當天可以固定領取夜點費，每月約2300至2600元不等。

陳說，他因身體不堪負荷長期日夜顛倒而退休，年資為27年2月6天，但停管處未將夜點費納入平均工資計算，因此他受有10萬4125元退休金損失，提告要求停管處給付。

停管處抗辯，夜點費屬於夜間餐費、點心費，主要是彌補人體夜間工作較耗體力，屬於恩惠性給與，而非薪資，無需納入退休金平均工資來計算。

停管處說，台北市政府2019年11月12日開始採優於勞基法，將夜點費納入工資計算範疇且不溯及既往，可見2019年11月12日之前未將夜點費列入工資。

法院認為，停管處給付夜點費是為補償員工值班辛勞的對價，提升勞工輪值意願，且不斷調整金額，至今未間斷，屬於反覆給與模式，顯見夜點費不僅是提供勞工購買值夜餐點，而是有勞務對價性、給與經常性，認定為工資範疇。

判決指出，退休金計算清單上沒有陳的簽名，而陳也稱退休時只拿到一張支票，停管處沒有試算退休金給他看，他是直到台北市副市長開記者會表示將夜點費納入工資，才知道此事，法院認定陳請求有理由，判停管處應給付10萬餘元。

退休金 北市 停車場

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