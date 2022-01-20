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涉幫中國半導體企業在台設立公司 2嫌交保

中央社 / 台北20日電

郭姓男子等人涉嫌未經許可幫中國半導體公司在台灣設立公司，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。台北地檢署昨天約談郭男等3人，今天凌晨諭令郭男及胡姓主管20萬元交保。

檢調獲報，位於中國蘇州某半導體公司未經主管機關許可，也未在台灣合法設立公司或辦事處，涉嫌由郭男等人於民國109年間在台設立公司，做為中國某半導體公司在台辦公室，從事業務活動，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。

北檢昨天指揮調查局新北市調查處執行搜索3處，並約談郭男等3人到案，晚間陸續移送北檢複訊。檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨諭令郭男及胡姓主管新台幣20萬元交保，另一名郭姓男子請回。

據了解，郭男於109年10月間在新竹縣竹北市設立公司，去年7月間解散。至於郭男等人是否以此方式替中國半導體公司到台灣挖角，檢調仍要進一步釐清。

半導體

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