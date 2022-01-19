陸半導體設在台辦公室 威通科負責人複訊

大陸速通半導體科技有限公司與台籍郭清俊父子合作設立「威通科設計有限公司」，並涉嫌以高薪引誘我籍工程師研發無線通訊晶片，檢調今天搜索、約談郭氏父子、胡姓男子等，晚間移送台北地檢署複訊。

檢調調查，威通科公司於2020年10月設立，登記負責人為郭清俊，不過，實際負責業務者為郭清俊的兒子，其有科技廠商背景與陸方商場人脈。

檢調調查，威通科公司以高薪引誘台籍科技公司人員研發業務，違反兩岸人民關係條例、經濟部相關法令，專案小組約談後，進一步釐清案情究責。