獄政弊案二審 王令麟：沒行賄犯罪求判無罪

東森集團總裁王令麟被控送禮涉賄賂獄政官員，一審遭判2年2月。二審台灣高等法院今天開庭，王令麟表示，沒有行賄犯罪意思，請求做出無罪判決。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影 東森集團總裁王令麟被控送禮涉賄賂獄政官員，一審遭判2年2月。二審台灣高等法院今天開庭，王令麟表示，沒有行賄犯罪意思，請求做出無罪判決。

王令麟庭上表示，沒有行賄的意圖，就像他曾經擔任立法委員，做過商會理事長等，做人做事禮尚往來，過年三節，對於業務上有往來的人，基於人情義理，他的特助胡曉菁都會負責處理安排年節禮品的收送。

王令麟表示，他入監服刑以後，胡女送禮卻被認定行賄，尤其獄政人員也因此受牽連，他深感抱歉。他主觀上並沒有行賄的意圖，請求法官查明，做出無罪判決。

王令麟辯護人庭上說，一審有擴充犯罪事實而做出訴外裁判之虞，王令麟無犯罪意圖，但若以一審所認定的犯罪事實，總共行賄金額為新台幣4.6萬元，應符合貪污治罪條例中犯罪所得不足5萬元，得以減刑。

此外，本件二審，王令麟辯護律師團成員找來前高檢署檢察長、現任律師陳守煌加入。

全案緣於，王令麟因東森力霸掏空案於民國102年遭判刑3年10月定讞，同年11月入獄服刑；他入獄服刑後爆出行賄獄政官員，藉此在獄中換來特權，台北地檢署104年1月間依違反貪污治罪條例等罪，起訴前台北監獄副典獄長蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、王令麟、胡曉菁等23人。

一審台北地方法院108年10月間宣判，認定王令麟成立交付賄賂罪，判處2年2月徒刑，褫奪公權3年。經上訴，二審由高院審理。