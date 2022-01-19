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台中女子與丈夫合謀下藥洗劫網友 鬧出人命遭重判17年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市江姓夫妻去年間涉嫌利用交友軟體，約出網友後下藥洗劫財物，其中林姓被害人服用後身亡，台中地院依強盜致死等罪，判二人17年徒刑。圖／報系資料照
台中市江姓夫妻去年間涉嫌利用交友軟體，約出網友後下藥洗劫財物，其中林姓被害人服用後身亡，台中地院依強盜致死等罪，判二人17年徒刑。圖／報系資料照

台中市林姓男子去年6月間在北區一家汽車旅館死亡，當時同住的陳姓女子辯稱是網友關係，檢警解剖後，發現林生前有服用安眠藥，查出陳女因疫情收入減少，與江姓丈夫共謀，利用交友軟體約出被害人，伺機摻入安眠藥，洗劫財物，一共有7人受害，其中林因有心臟肥大病症，導致服用酒精、藥物後死亡，台中地院審結，分別依強盜致死罪，判刑17年，另涉詐欺取財罪，判1年2月，得易科。

判決指出，江姓男子與陳姓女子是夫妻，江從事八大行業、陳女在火鍋店上班，江因失眠求診，取得第三級管制藥品「服爾眠」、「腦樂靜」等藥物，二人因疫情期間收入短少，共謀約出網友下藥、洗劫財物的計畫。

去年6月1日至12日間，陳姓女子透過交友軟體「Good Night」約出網友後，與江姓丈夫赴約，二人在汽車旅館內，伺機在飲料摻入安眠藥，洗劫被害人身上財物，一共犯行7起，得手現金、手機、手表等贓物，另外盜刷被害人信用卡20多筆，金額約13萬餘元。

去年6月12日，江姓夫妻在林姓男子的啤酒內參入安眠藥後，因為林有罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用啤酒後，引發酒精、多重藥物反應而死亡，汽車旅館人員因為林遲未退房，才發現林全身赤裸、無呼吸心跳躺在房間地面，經救護人員確認，林已明顯死亡後未送醫，檢警調查後，發現江姓夫妻涉案，將二人依強盜等罪起訴。

台中地院審理時，陳姓女子辯稱，全案都是丈夫策畫，她無從得知藥物成分，也多次提醒丈夫，要「減量下藥」，但是丈夫不聽勸阻，才會鬧出人命，她只是聽從丈夫的命令，沒有從中獲得巨大利益，求情減刑。

合議庭認為，陳姓女子並沒有具體指證，如何受到丈夫的脅迫參與犯行，也沒說明她的自由意志如何遭到丈夫拘束，辯詞都無證據。

另外，根據檢警調查，陳女在犯案過程中，扮演積極邀約多名被害人到汽車旅館的工作，在房間內陪同被害人喝酒、聊天，還跟丈夫赴約，難以認定陳女參與情節輕微。

台中地院認定，江姓夫妻共同犯下強盜、強盜致死及詐欺罪，強盜致死罪部分，判刑17年，詐欺罪部分，判刑1年2月，得易科，可上訴。

強盜 汽車旅館 詐欺

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