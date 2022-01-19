防Deepfake影響2022大選 調查局：洽國際廠商解碼查緝

調查局今天公布去年工作績效、新年工作規畫。調查局表示，為了防範境外敵對勢力利用「Deepfake(深偽技術)」影響2022年11月26日「九合一」大選，正著手開發辨識軟體，以作為查緝深偽假訊息工作的利器。

此外，境外敵對勢力在新冠疫情2021年5月19日至8月4日三級警戒期間，以「破壞政府公信力」、「對民眾塑造政府無能」2主軸對台灣進行假訊息認知作戰，調查局說，為此已查獲不少傳播管道，即時發布27則新聞稿澄清。

調查局今天表示，調查局資安工作站自2020年4月成立迄今，已蒐報新冠疫情假訊息情資2773案，移送地檢署174案、234人，列參案件則有89件。

調查局表示，為防範有心人士運用「Deepfake」影響年底大選，正與國際知名資訊廠商合作，取得授權開發的辨識、解碼軟體，未來將應用在日後的假訊息選舉查緝工作上，期望有效查處影響選舉相關情事。

調查局還說，營業秘密法刑責化迄今，已偵辦、移送違反營業秘密法案共161件，高達59案是將台灣營業秘密遭竊往大陸使用，檢察官偵辦起訴或緩起訴者有92案，有41案目前還在偵辦中。

調查局指出，竊取營業秘密的受害廠商遍及半導體、IC設計等高科技產業，石化、機電等傳統產業也受害，調查局認為已造成國家安全的威脅，內部已規畫專案小組，針對相關犯罪及人才挖角等事件偵查。