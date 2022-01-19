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調查局開發辨識軟體 防範Deepfake影響選舉

中央社 / 台北19日電

調查局今天指出，為查處境外敵對勢力利用Deepfake技術影響年底九合一大選，已著手開發辨識軟體，作為查緝深偽假訊息工作的最佳利器。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由各單位說明民國110年的工作績效與111年的工作規劃；調查局提供的書面資料指出，因應年底九合一大選，將配合檢察機關成立專案，全力執行賄選、境外資金介選等查察工作。

調查局說，為防範有心人士運用深偽技術（Deepfake）影響年底大選，已與國際知名資訊廠商合作，取得廠商授權開發辨識軟體，應用於日後Deepfake假訊息查緝工作，期望有效查處境外敵對勢力企圖利用深偽技術影響選舉等情事。

查處營業秘密案件部分，調查局資料顯示，自營業秘密法刑責化迄今（102年2月1日至110年12月31日），偵辦移送違反營業秘密法案共161案，其中高達59案是將台灣企業營業秘密竊取至中國大陸使用。

調查局表示，營業秘密法案件受害廠商遍及半導體、IC設計等高科技產業，及石化、機電等傳統產業；為有效杜絕科技人才遭挖角、保護戰略性產業，調查局已成立專案，針對中共竊取高科技產業營業秘密及陸企人才挖角案件進行偵處。

此外，調查局今年也規劃擴大舉辦企業肅貪論壇，針對公司治理及「不能偷的秘密-營業秘密之保護及犯罪現況探討」等主體，邀集產、官、學、司法界專家共同交流，作為調查局偵辦方向的參考。

調查局另指出，將持續配合行政院穩定物價政策，擔任舉報商品囤積單一窗口，並鼓勵調查局外勤單位積極與轄區政府合作，針對轄區內異常價格的民生物資主動進行行政稽查，並發揮平時轄區經營能力，掌握轄區特性、清查潛在可能犯罪對象，提高發掘案件的敏感度。

假訊息 行政院

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